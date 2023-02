Grand Theft Auto 6: Take-Two commenta i recenti leak

Dopo i vari leak Rockstar si è trovata costretta a confermare che Grand Theft Auto 6 si trova a tutti gli effetti in fase di sviluppo. Da quando è stato fatto l’annuncio, le speculazioni e le voci sul gioco sono aumentate a causa anche di un’importante fuga di notizie avvenue lo settembre, che ha mostrato un ampio filmato di gioco alfa iniziale del nuovo GTA.

IGN parlando con il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, compagnia affiliata con Rockstar, ha toccato questo argomento dicendo come nonostante il leak non abbia impattato il business e lo sviluppo del gioco, sia stato “davvero frustrante e sconvolgente” per le persone che lavoravano al titolo sotto un aspetto “emotivo e personale.” Zelnick ha anche aggiunto che: “Prendiamo davvero molto sul serio le fughe di notizie e ci deludono tutti, è davvero frustrante e sconvolgente per il team. Tuttavia, per quanto riguarda gli affari, non siamo interessati. Ma come questione personale ed emotiva, i nostri team ne risentono.”

La fuga di notizie della versione alfa del titolo ed i gameplay che sono trapelati, non sono stati gli unici leak che hanno afflitto Grand Theft Auto 6 e che abbiamo avuto negli ultimi mesi. I recenti report hanno anche rivelato ulteriori dettagli sul gioco, che dovrebbe avere una protagonista femminile o una coppia di ladri alla Bonny e Clyde, il tutto ambientato nella magica Vice City. Per ulteriori informazioni sui leak vi invitiamo a leggere il nostro speciale.

Nel frattempo possiamo solo dirvi che Grand Theft Auto 5 sta continuando a vendere all’impazzata sorpassando le 175 milioni di copie distribuite in tutto il mondo.