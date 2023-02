Hogwarts Legacy: ecco il gameplay di Hogsmade

Mancano solo pochi giorni al lancio mondiale di Hogwarts Legacy, il gioco di ruolo d’azione basato sulla controversa serie Wizarding dell’autore JK Rowling. Ricordiamo che le versione digitali sono già disponibili per il download.

Tramite il canale YouTube ufficiale di Wizard World è stato pubblicato il gameplay trailer che mostra il villaggio di Hogsmade. Il video dura all’incirca 26 minuti e mette in mostra la maggior parte del villaggio con tutti suoi negozi da Mielandia a Zonko alla Testa di Porco e ad alcune attività in-game. In Hogwarts Legacy non sarà presente un sistema morale. Di recente è stato anche ufficializzato, da parte degli sviluppatori, che la Camera dei Segreti non sarà presente nel gioco. Di seguito una panoramica del gioco:

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world ambientato nel mondo nato dai libri di Harry Potter. Partite per un viaggio alla scoperta di ambientazioni familiari e nuove dove potrai scoprire animali fantastici, personalizzare il tuo personaggio, preparare pozioni, imparare a lanciare incantesimi e sviluppare talenti per diventare il mago che sogni di essere. Vivi a Hogwarts nel 1800. Il vostro personaggio è uno studente, il cui talento potrebbe essere la chiave di un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. Prendete il controllo dell’azione e create un’avventura tutta vostra. L’eredità che lascerete dipende solo da voi.

Hogwarts Legacy uscirà il 10 febbraio per i giocatori Xbox Series X/S, PS5 e PC, con i possessori della Deluxe Edition che otterranno l’accesso il 7 febbraio. Esce il 4 aprile per Xbox One e PS4, mentre la versione per Nintendo Switch arriva il 25 luglio.