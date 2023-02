Xbox presenta il nuovo Controller Wireless Stellar Shift Special Edition

Xbox annuncia la disponibilità del nuovo Controller Wireless per Xbox – Stellar Shift Special Edition al prezzo consigliato di €64,99, su Microsoft Store e presso i rivenditori autorizzati. Per maggiori informazioni sul controller Stellar Shift Special Edition è possibile consultare il blog post di Xbox qui. La famiglia Xbox aggiunge una new entry alla gamma Shift, che ha visto il suo debutto con Aqua Shift, un controller dai colori rilassanti e dalle sfumature che ricordano il mare, mentre Stellar ha uno stile più stravagante, con toni blu-viola che ricordano l’aura suggestiva della spazio profondo, e gli conferiscono un look ipnotico.

Il nuovo controller invita i gamer a scoprire nuove avventure con le impugnature antiscivolo sui grilletti, sui pulsanti dorsali e sulla scocca posteriore che consentono una migliore presa del controller. Stellar Shift dispone di una croce direzionale ibrida che permette di avere un input preciso. Il nuovo controller permette di catturare e condividere contenuti con più giocatori, come per esempio video e screenshot, attraverso il pulsante Condividi. Tramite l’Xbox Accessories App è anche possibile creare profili di controller personalizzati e mappare i pulsanti a proprio piacimento. Il jack da 3,5 mm consente di collegare le cuffie preferite. Il Controller Stellar Shift sblocca un esclusivo sfondo dinamico a tema spaziale per la dashboard della console che si attiva quando collegato a Xbox Series X|S. Per accedere a questa funzione basterà cliccare sul pulsante Impostazioni sulla dashboard della console. Nella scheda Generale, premere il pulsante Personalizzazione e accedere all’area dedicata: Il mio sfondo. Una volta entrati sarà possibile vedere gli sfondi dinamici e scegliere tra i tanti fantastici look dinamici.