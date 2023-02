Resident Evil 4: fedele all’originale ma con qualche cambiamento secondo un rumor

Capcom ha avuto un grande talento nel reimmaginare i due remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 in chiave moderna, con dei cambiamenti al gameplay rispetto ai titoli originali. La software house ha confermato che Resident Evil 4 non subirà grossi cambiamenti e tagli al contenuto, ma secondo un insider ci sarebbero diversi cambiamenti.

Secondo l’insider @AestheticGamer aka Dusk Golem, tramite una serie di tweet ha affermato che il nuovo remake sarà “fedele” all’originale ma ci saranno alcune parti “notevolmente reinventate e cambiate.” Ciò significa che mentre non ci sono sezioni nel remake che sono state rimosse, ce ne saranno molte altre che potrebbero essere state modificate in modo significativo e prese in direzioni diverse. Ovviamente è l’approccio adottato da Capcom anche per parti molto importanti nei remake di RE2 e RE3.

Nel frattempo, l’insider ha anche parlato della lunghezza del remake, indicando come la longevità del titolo sia più o meno lunga quanto l’originale. Ha anche aggiunto che la campagna Separate Ways incentrata su Ada Wong per l’originale è inclusa all’interno del remake, anche se per l’insider i fan dovrebbero “aspettare le parole ufficiali di Capcom in merito.” D’altronde i recenti rumor hanno affermato che tutti i contenuti incentrati su Ada Wong potrebbero essere potenzialmente rilasciati come DLC per il remake. Non rimane altro che attendere notizie ufficiali da parte della software house in merito alla campagna di Ada.

Nel frattempo vi lasciamo al gameplay del capitolo 5 che potete vedere qui e vi ricordiamo che Resident Evil 4 sarà pubblicato per PS5, Xbox Series X/S, PS4, e PC il 24 marzo.

