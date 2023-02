DriftCE: annunciata la versione console di Drift21

505 Games e ECC Games hanno annunciato DriftCE, versione per console di Drift21, automobilistico uscito su PC nel 2021. Sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S durante la primavera 2023 (data precisa non svelata). Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Dal filmato si può vedere che nel gioco è possibile costruire l’auto da drift dei propri sogni, personalizzandola con più di 1900 componenti, ci saranno 12 auto con licenza, e sarà presente l’Ebisu Complex.

Questa la descrizione relativa a Drift 21

Diventa una leggenda del drifting!

Metti a punto l’auto da drift dei tuoi sogni, prova i vari ricambi, migliora le prestazioni e mostra le tue abilità sui leggendari circuiti EBISU del Giappone!

Scendi in pista per testare i nuovi modelli licenziati e superaccessoriati. Troverai le auto più iconiche conosciute negli eventi di drifting di tutto il mondo.

Porta l’auto in garage per apportare importanti modifiche. Sostituisci il motore, le sospensioni e le parti dello scarico per ottenere le prestazioni giuste per il tuo stile di guida! Modificando il kit carrozzeria, il colore della vernice e le decalcomanie creerai un’auto da corsa unica nel suo genere!

Visita la mecca del drift!

Migliora la tua tecnica di drifting sui tracciati del complesso giapponese EBISU perfettamente ricreati! Potenzia le tue abilità sulle piste Driftland e School e preparati per il leggendario salto di Minami!

Dimostra quanto vali!

Prendi parte a sfide mozzafiato che metteranno alla prova le tue abilità di drifting. Dimostra di essere il miglior drfter e aggiudicati i trofei d’oro. Guadagna più punti derapata che puoi nelle corse in singolo affrontando sfide a tempo e gimkane.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale che annuncia DriftCE.

Your voices have been heard and the wait is over 💥

We are excited to announce #DRIFTCE, coming in Spring 2023 to Xbox and PlayStation consoles! 🎮

Master the curves of more than a dozen tracks, including the new #MountHaruna 🏎️

Now, let’s burn some rubber! 🔥 pic.twitter.com/LPGh8D0nZF

— DRIFT21 (@drift21com) February 8, 2023