Kaspersky mette in guardia sulla truffa legata al gioco fantasy “Hogwarts Legacy”

“Hogwarts Legacy”, l’attesissimo gioco di Harry Potter, uscirà il 10 febbraio. Ambientato nel leggendario mondo dei maghi, ha milioni di fan in tutto il mondo ed è persino diventato il best seller di Steam e PlayStation 5, ancora prima del lancio ufficiale. Purtroppo, però, Harry e la sua legione di Potterheads in tutto il mondo sono stati attivamente presi di mira da criminali informatici che hanno offerto il download di giochi per PC “Hogwarts Legacy” compromessi prima della sua uscita. Kaspersky ha rilasciato ulteriori informazioni e consigli per gli utenti.

Nonostante non sia ancora uscito, i ricercatori di Kaspersky hanno già trovato numerosi esempi di siti che offrono il download di “Hogwarts Legacy” su PC. Tuttavia, nel tentativo di ottenere un gioco violato, i gamer hanno in realtà scaricato malware o software indesiderati sul proprio dispostivi. I programmi utilizzati possono variare dall’adware, che diffonde pubblicità sullo schermo, ai trojan, che raccolgono silenziosamente informazioni sull’utente.

Per proteggersi da questo tipo di minacce e truffe Kaspersky consiglia di:

Acquistare e scaricare giochi solo da siti ufficiali.

Non fidarsi delle offerte che regalano giochi nuovi e costosi: nella maggior parte dei casi si tratta di una truffa.

Quando possibile è importante proteggere i propri account con l’autenticazione a due fattori. In caso contrario, controllare le impostazioni dell’account.

Utilizzare password forti e uniche per ogni attacco. In questo modo, anche se uno degli



account fosse rubato, tutti gli altri sarebbero al sicuro. Per i giochi online è meglio non utilizzare la stessa password che si usa per altri servizi. Una soluzione di sicurezza efficace e affidabile come Kaspersky Total Security, rappresenta un grande aiuto, soprattutto se non rallenta il computer durante il gioco. Allo stesso tempo, protegge da tutte le possibili minacce informatiche.

