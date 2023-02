Xbox Game Pass: giochi in arrivo a febbraio

Microsoft ha svelato i titoli che si andranno ad aggiungere al servizio Xbox Game Pass durante questa prima parte di febbraio 2023: tra di loro il già annunciato e atteso Atomic Heart, la versione console next-gen appena annunciata della Cities Skylines Remastered, e Shadow Warrior 3 Complete Edition, svelato pochi giorni fa, ma di cui non era stato fatto sapere da subito l’arrivo sul Game Pass (anche se se ne vociferava). Qui sotto la lista completa con data d’uscita:

In arrivo:

— Madden NFL 23 (Console and PC) EA Play – 9 febbraio

— SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Console e PC) – 9 febbraio

— Mount & Blade II: Bannerlord (Cloud, Console e PC) – 14 febbraio

— Cities: Skylines – Remastered (Cloud e Xbox Series X|S) – 15 febbraio

— Shadow Warrior 3: Definitive Edition (Cloud, Console e PC) – 16 febbraio

— Atomic Heart (Cloud, Console e PC) – February 21 – Day One

Questi sono invece i giochi che abbandoneranno il servizio il 15 febbraio:

— Besiege (Game Preview) (Cloud, Console e PC)

— CrossfireX (Cloud e Console)

— Infernax (Cloud, Console e PC)

— Recompile (Cloud, Console e PC)

— Skul: The Hero Slayer (Cloud, Console e PC)

— The Last Kids on Earth (Cloud, Console e PC)

Qui sotto potete vedere l’immagine con i giochi che si andranno ad aggiungere al catalogo Xbox Game Pass nella prima metà di febbraio.