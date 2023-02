OnePlus sfida l’iPad con il OnePlus Pad

I tablet Android stanno tornando in auge e uno dei maggiori produttori di Android (stiamo parlando della società madre di OnePlus, BBK) sta portando per la prima volta un tablet Android negli Stati Uniti. Salutate il OnePlus Pad, un tablet da 11,61 pollici con tastiera e stilo opzionali. Non sappiamo quanto costa, non c’è nemmeno una data di uscita precisa, ma i preordini inizieranno ad aprile.

Quello che sappiamo sono le specifiche. Il display da 11,61 pollici è un LCD a 144 Hz, con una risoluzione di 2800×2000. Si tratta di un rapporto d’aspetto di 7:5, ovvero un po’ più ampio di un display 4:3, che OnePlus dichiara essere un rapporto d’aspetto “simile a quello di un libro”. Il SoC è un MediaTek Dimensity 9000. Si tratta di una rarità negli Stati Uniti, ma è fondamentalmente un progetto ARM generico per i telefoni di punta del 2022, con una CPU ARM Cortex X2 da 3,05 GHz, tre CPU A710 e quattro CPU A510. Si tratta di un chip a 4 nm con un ARM Mali-G710 MC10. Il dispositivo dispone inoltre di 8 GB di RAM (è possibile scegliere tra 12 GB), 128 GB di memoria UFS 3.1 e una batteria da 9510 mAh. Non si tratta di un tablet super-flagship e dovrebbe (si spera) avere un prezzo accessibile.

Come sempre, il marchio di fabbrica di OnePlus è la ricarica rapida, che è di 67 W. Su una piccola batteria di un telefono, questo tipo di ricarica di solito porta il telefono da 0 a 100 in circa mezz’ora, ma con una grande batteria di un tablet, una ricarica completa richiede “poco più di 60 minuti“. Nella nota integrativa, OnePlus mette in guardia da qualsiasi tentativo di riparazione, affermando: “La batteria è stata particolarmente criptata per motivi di sicurezza. Si prega di recarsi presso un centro di assistenza ufficiale OnePlus per riparare la batteria o per ottenere una batteria di ricambio originale”. Non ho mai sentito parlare di una batteria “criptata” prima d’ora, ma credo che intendano dire che c’è un controllo del numero di serie nel firmware da qualche parte e che presumibilmente si rifiuterà di funzionare se la si sostituisce. Per quanto riguarda la possibilità che esista effettivamente un “centro di assistenza ufficiale OnePlus”, sul sito web di OnePlus India c’è un’attività commerciale, ma non una negli Stati Uniti, quindi sembra che il servizio di assistenza sia disponibile solo per posta.

Per continuare a leggere altre tech news, potete cliccare qui!