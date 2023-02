NVIDIA RTX 4070 potrebbe arrivare ad aprile e sembra molto più lenta di una 4070 Ti

Dopo i benchmark trapelati della RTX 4060 di Nvidia, arriva la notizia di una presunta data di lancio ad aprile per la sua sorella leggermente più grande, la RTX 4070.

Gli addetti di Videocardz sono entrati in possesso di presunti documenti di embargo che descrivono i piani di lancio di Nvidia per la RTX 4070. La data precisa dell’annuncio della nuova scheda grafica non è stata specificata. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, questa GPU sarà disponibile sugli scaffali a partire dal mese di aprile.

Dal punto di vista delle specifiche, si prevede che la RTX 4070 abbia un peso di 5.888 core CUDA di Nvidia per l’abbellimento dei pixel e un boost clock massimo di 2.475 MHz. Questo si confronta con i 7.680 core della RTX 4070 Ti, confermati, lanciati e sottoposti a benchmark, che raggiungono un massimo di 2.610 MHz.

La 4070 ha lo stesso bus di memoria a 192 bit, 12 GB di GDDR6X e 504 GB/s di larghezza di banda. Complessivamente, si dice che la 4070 sia in grado di fornire 29TFLOPS di calcolo grezzo. Si tratta di una discreta differenza rispetto ai 40TFLOPS della RTX 4070 Ti.

Per un ulteriore contesto, i 29TFLOPS collocano la nuova RTX 4070 allo stesso livello della RTX 3080 della precedente generazione Ampere. Si tratta comunque di una velocità superiore di quasi il 50% rispetto ai 20TFLOPS della sua controparte di ultima generazione, la RTX 3070 (si apre in una nuova scheda).

Le prestazioni di gioco non si limitano ai TFLOPS, ovviamente. Ma è interessante notare che la RTX 4070 ha esattamente lo stesso numero di core CUDA della vecchia RTX 3070 (5.888). Gran parte dell’aumento delle prestazioni è quindi dovuto a velocità di clock più elevate. La vecchia RTX 3070 raggiungeva i 1.725 MHz contro i 2.475 MHz della nuova RTX 4070.

L’ultimo pezzo del puzzle è il prezzo. Con la RTX 4070 Ti a 799 dollari, a quale prezzo possiamo sperare che venga venduta la RTX 4070? Considerando che la vecchia RTX 3070 era una GPU da 499 dollari al momento del lancio e che finora tutte le schede della serie RTX 40 sono state più costose di quel modello, ipotizziamo un prezzo di 599 dollari o giù di lì.

