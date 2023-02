Dead Island 2: il nuovo trailer mostra Carla

Dambuster Studios ha pubblicato un nuovo filmato del format “Meet the Slayer”, in cui vengono mostrati i protagonisti di Dead Island 2. Dopo aver fatto vedere Jacob, Amy, Ryan e Dani, oggi è il turno della quinta cacciatrice, ovvero Carla: meccanica di professione, Carla ama l’adrenalina e possiede un’eccellente resistenza fisica.

Questa la sua descrizione attraverso il sito ufficiale:

“Carla è un’acrobata motociclista che non si lascia turbare da cerchi di fuoco, salti sui burroni e piroette mortali a mezz’aria; la zombocalisse non l’ha quindi preoccupata più di tanto. Armata di arte di arrangiarsi, un carattere estroverso e una fiducia illimitata nei suoi mezzi, ha accettato con entusiasmo le sfide presentate da HELL-A.”

Abilità Innate:

– Disperaƶione

Carla ottiene un aumento moderato della ROBUSTEZZA mentre la sua salute è critica.

– Pogo

Carla ottiene un leggero aumento dei DANNI quando è vicina a più zombi.

Il suo stile di gioco consiste quindi nel saltare in mezzo alla folla di non morti, ma può funzionare anche con armi da fuoco a distanza ravvicinata, come fucili a pompa e altro.

Dead Island 2 uscirà il 28 aprile per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PLayStation 4, PC e Xbox One. Potete vedere il filmato di Carla a questo link.