OnePlus presenta la sua prima tastiera meccanica: Layout Mac, switch personalizzati

OnePlus è finalmente pronta a presentare la sua prima tastiera meccanica. No, non c’era bisogno di un’altra azienda per iniziare a produrre tastiere meccaniche. Ma se siete alla ricerca di una nuova tastiera Bluetooth che funzioni particolarmente bene con i Mac, abbia un layout compatto e una manopola dall’aspetto elegante e funzionale, ad aprile OnePlus avrà un’altra scelta per voi.

Annunciata oggi, OnePlus si butta nella corsa alle tastiere meccaniche con uno strano nome: Featuring Keyboard 81 Pro. Il termine “81” si riferisce al numero di tasti, mentre il termine “Pro” è stato pensato per far sì che i lavoratori e i power user pensino che la tastiera sia adatta a loro; ma il nome non è del tutto convincente. L’elemento di spicco è la dicitura “Featuring“, che si riferisce alla piattaforma di “co-creazione” OnePlus Featuring, che realizza prodotti basati sul feedback degli utenti. Si dice che gli utenti della comunità abbiano contribuito al design dell’81 Pro, compresi gli interruttori proprietari. Il comunicato stampa di OnePlus di oggi afferma che verranno rilasciati “molti” altri prodotti Featuring.

Un’altra grande influenza sull’81 Pro è il produttore di tastiere Keychron, che si dice abbia contribuito alla progettazione del prodotto. Questo include il suo layout, che corrisponde a quello della Q1 Pro che Keychron sta attualmente finanziando in crowdfunding. Oltre che con macOS, la tastiera dovrebbe funzionare con Windows, Linux e Android, secondo il comunicato stampa di OnePlus. La pagina del prodotto della tastiera dichiara anche il supporto per iOS. Analogamente ad alcune tastiere Keychron wireless, come la Keychron K14, sul lato della tastiera è presente una levetta per passare da Mac a Windows. Considerando la mancanza di porte USB-A tra i Mac, la tastiera Bluetooth 5.1 si ricarica tramite un cavo USB-C a USB-C (è disponibile anche un adattatore USB-C a USB-A).

OnePlus non ha fornito alcun dettaglio sulle specifiche dei nuovi switch. Ma se non vi piacciono, dovrebbero essere facili da rimuovere, dato che la tastiera è sostituibile a caldo.

Per continuare a leggere altre tech news, potete cliccare qui!