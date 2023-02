Microsoft: tutte le news dell’evento sull’IA di Febbraio

Secondo il CEO Satya Nadella, Microsoft terrà un evento il 7 febbraio per “condividere alcuni progressi su alcuni progetti interessanti”. L’azienda dovrebbe annunciare la versione di Bing alimentata da ChatGPT, che ha iniziato a comparire per alcuni utenti la scorsa settimana.

Se così fosse, potrebbe essere l’alba di una nuova battaglia tra motori di ricerca alimentati da chatbot AI; lunedì Google ha annunciato Bard, un “servizio sperimentale di intelligenza artificiale conversazionale” destinato ad aiutarvi a pianificare la cena in base agli ingredienti che avete nel frigorifero o a spiegare le ultime scoperte scientifiche a un bambino di nove anni.

Potremmo anche assistere ad altre integrazioni dell’intelligenza artificiale nei prodotti Microsoft. Secondo alcune indiscrezioni, Microsoft starebbe valutando la possibilità di integrare la tecnologia GPT di OpenAI nelle app di produttività come Word, PowerPoint e Outlook, come ha fatto con Teams Premium. Microsoft e OpenAI hanno ormai un rapporto stretto: il gigante tecnologico ha investito miliardi nella società di ricerca sull’intelligenza artificiale e le ha dato accesso a vaste risorse di calcolo e ad Azure. Le aziende hanno già collaborato in passato a progetti come la funzione Copilot di GitHub, che promette di essere un supercompletamento automatico del codice. Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, ha sostanzialmente confermato che sarà presente all’evento.

Quando ci si iscrive alla nuova lista d'attesa di Microsoft Bing, si afferma che è possibile ottenere lo strumento di intelligenza artificiale più velocemente installando un'estensione del browser. Google e Microsoft litigheranno nel vostro browser! The event is starting at 10AM PT / 1PM ET and won't be livestreamed.