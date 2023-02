The Day Before: lo sviluppatore contro la disinformazione sugli asset

Fntastic ha mostrato pochi giorni fa un gameplay esteso per The Day Before, l’MMORPG survival post-apocalittico. Ci sono state diversi pareri negativi del pubblico, con critiche alla grafica e mancanza di informazioni sulle caratteristiche: sono poi iniziate a circolare accuse sul fatto che il gioco non esista e che sia poco più di un “asset flip” (fatto con asset già esistenti per creare giochi generici e fare soldi veloci)

Come risposta, lo sviluppatore ha twittato di vivere in un “periodo di disinformazione e di mancanza di controllo dei fatti. Chiunque può dire qualsiasi cosa per avere un’opinione, e tutti ci crederanno. La disinformazione deve essere affrontata perché può danneggiare non solo noi, ma anche altre aziende indipendenti e studios medio-piccoli. Ha anche un impatto mentale sui membri del nostro team”.

Fntastic ha dichiarato che “penserà” a come aiutare gli sviluppatori a gestire i “falsi” e ad allocare risorse per questo. Dopo il rilascio di The Day Before, ovviamente.

Quando gli è stato detto che fornire regolarmente alcune informazioni sarebbe l’ideale, lo sviluppatore ha risposto: “Non abbiamo un dipartimento di marketing. Tutte le nostre risorse sono destinate allo sviluppo del gioco. Ma miglioreremo la comunicazione, grazie”. Per quanto riguarda l’uso di asset acquistati, ha dichiarato che questo costituisce una “piccola percentuale” degli asset totali.

“Facciamo tutto da soli, ma c’è una piccola percentuale di asset acquistati per accelerare il processo di sviluppo. Non c’è nulla di terribile in questo”.

The Day Before uscirà il 18 novembre per PC ed è in fase di sviluppo anche per PS5 e Xbox Serie X/S. Era previsto per marzo, ma il mese scorso è emersa una disputa sul marchio, che ha causato un ritardo. Fntastic ha poi rivelato che stava pensando al rinvio prima che la disputa venisse alla luce.

Qui sotto potete vedere i diversi tweet sulla questione da parte di Fntastic.

We don't have a marketing department at all. All our resources go to game development. But we'll get better at communications, thanks. — Fntastic (@FntasticHQ) February 8, 2023