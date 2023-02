Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon: data d’uscita svelata nel nuovo gameplay trailer

E’ stato annunciato al Nintendo Direct uno spin-off di Bayonetta chiamato Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon con visuale isometrica dall’alto con protagonista Cereza e Cheshire dove scopriremo le origini di Bayonetta, quando la strega era ancora una fanciulla.

Cereza è alla ricerca di un modo di salvare sua madre dalla prigionia e si avventura nella foresta di Avalon, territorio delle fate dove conoscerà un demone chiamato Cheshire. Si potranno utilizzare entrambi i personaggi e sfruttare gli incantesimi della strega e la forza bruta del demone mentre il giocatore attraverserà la foresta incantata. Bisognerà utilizzare strategicamente le abilità del duo ed andando avanti nella storia si avranno a disposizione nuove abilità.

I preordini sono già disponibili ed uscirà il 17 marzo su Nintendo Switch. Qui sotto vi lasciamo al trailer del nuovo Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon se ancora non l’avete visto. Vi ricordiamo anche che Nintendo ci ha anche mostrato il nuovo trailer di The Legend Of Zelda Tears of The Kingdom.