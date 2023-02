Kirby’s Return to Dream Land Deluxe: la modalità Magalor presentata nel nuovo trailer

Al Nintendo Direct è stato annunciato il nuovo capitolo della serie Kirby chiamato Kirby’s Return to Dream Land Deluxe dove il giocatore potrà scoprire una nuova storia e nuovi compagni d’avventura.

Il giocatore, in questa nuova modalità, vestirà i panni di Magalor, viaggiatore interdimensionale dell’avventura principale, che ha perso i suoi poteri e si ritroverà intrappolate tra le dimensioni e dovrà cercare un modo di scappare. Tutto ciò che potrà fare sarà solo saltare ed eseguire un attacco base ed il giocatore dovrà aiutarlo a riacquisire i suoi poteri bisognerà raccogliere punti magia sconfiggendo i nemici dove i punti magia pemetteranno di ripristinare e/o potenziare le varie tecniche del nostro mago. Ci saranno 20 livelli interdimensionali da esplorare e si potrà giocare in cooperativa fino a 4 giocatori con un finale segreto dopo il termine della storia.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe sarà disponibile dal 24 febbraio ed i preordini sono già aperti. Nintendo ci ha anche mostrato il nuovo trailer di The Legend Of Zelda Tears of The Kingdom.