Xenoblade Chronicles 3: presentati i Volumi 3 e 4 del Season Pass al Nintendo Direct

Annunciato oggi al Nintendo Direct il Volume 3 ed il Volume 4 del Season Pass di Xenoblade Chronicles 3 presentando un nuovo personaggio Masha l’Intagliatrice insieme a nuove sfide stile rogue like in cui si potranno sbloccare nuove ricompense.

Masha l’Intagliatrice può fabbricare diversi accessori in modo che conferiscano vari effetti utilizzando materiali diversi. In più nel Volume 3 saranno aggiunte delle nuove Sfide con elementi rogue like dove scegliendo un solo personaggio dovremmo affrontare orde di nemici e con ogni vittoria otterremo nuovi Eroi ed abilità speciali. Infine si arriverà allo stage finale dove dovremo sconfiggere un boss e si potranno ottenere anche dei nuovi costumi speciali da indossare nel gioco al termine di queste sfide. È anche in arrivo il Volume 4 che vedrà una nuova storia unica da scoprire e qui sotto potete vedere il trailer di presentazione.

Il Volume 4 sarà pubblicato entro la fine del 2023, mentre il Volume 3 uscirà il 16 febbraio. Questa sera Nintendo ci ha anche mostrato il nuovo trailer di The Legend Of Zelda Tears of The Kingdom.