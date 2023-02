Dead Cells: Return to Castlevania mostrato al Nintendo Direct

Se non lo sapete, Dead Cells porterà gli eroi di Castlevania nel gioco per un prossimo DLC. Esatto, Alucard e Richter Belmont affronteranno ancora una volta le forze di Dracula, questa volta accompagnati dai Decapitati. Abbiamo ricevuto nel Nintendo Direct di oggi, nuove informazioni su come sarà questo DLC, che si preannuncia enorme, tra cui la data di uscita: il 6 Marzo 2023

L’ispirazione alla base di tutto torna alle sue radici di azione 2D! Gli indimenticabili personaggi e l’ambientazione gotica di Castlevania incontrano il combattimento frenetico del pluripremiato roguelite Dead Cells in questa collaborazione senza precedenti.

All’improvviso è apparso un portale che conduce a un suggestivo castello e un imponente guerriero di nome Richter vi chiede di aiutarlo a sconfiggere il grande male che si cela al suo interno. Attirati dalla promessa di un nuovo bottino piuttosto che da un senso di dovere morale, vi muovete attraverso i terreni e i corridoi del castello gotico per trovare e uccidere questo misterioso Dracula…

Uccidete orde di suoi scagnozzi soprannaturali mentre progredite nel nostro più grande DLC, che include due livelli, tre boss e una nuova trama!