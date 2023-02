Harmony: The Fall of Reverie mostrato al Nintendo Direct

Il nuovo gioco dello studio Don’t Nod di Life is Strange è Harmony: The Fall of Reverie, e ha fatto un bellissimo debutto al Nintendo Direct di oggi.

Il gioco vede una megacorporazione malvagia che minaccia di distruggere l’equilibrio tra il nostro mondo e la mistica terra di Reverie. Il personaggio ha il potere di viaggiare tra i mondi e di vedere il futuro. Il gioco presenta una storia ramificata e una colonna sonora di Lena Raine, compositrice di Celeste.

