Splatoon 3: Expansion Pack mostrato al Nintendo Direct

Nel Nintendo Direct di oggi, Splatoon 3: Expansion Pack è stato mostrato per la prima volta in live. Oltre alla “wave 1″, acquistabile da oggi sul Nintendo eShop, è stata anticipata la data di uscita della seconda ondata di contenuti: in primavera del 2023

Il pass includerà due ondate di contenuti extra, con la prima incentrata su Inkopolis, il mondo hub dell’originale Splatoon. Il lancio è previsto per la primavera del 2023. La seconda ondata, Side Order, è stata presentata con un breve teaser nel corso del Direct, che ha mostrato un mondo privo della maggior parte dei suoi colori e un singolo Octoling al suo interno.

The #Splatoon3: Expansion Pass is coming! For the 1st Wave, relive a functional version of Inkopolis from the original Splatoon game!

And for Wave 2, get ready for Side Order, an all-new single player campaign! #NintendoDirect pic.twitter.com/llFFVO4Wae

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 8, 2023