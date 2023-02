Game Boy: in arrivo su Nintendo Switch Online

Finalmente, i numerosissimi titoli del catalogo Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance sono in arrivo come parti dell’abbonamento a Nintendo Switch Online. L’attesissimo annuncio è arrivato proprio durante il Nintendo Direct di oggi

La piattaforma ha ormai diverse console sotto il suo braccio, come il NES, SNES e Nintendo 64, ma probabilmente con le aggiunte di oggi si espande più che mai. Sono tantissimi infatti i titoli aggiunti all’ampio catalogo di Nintendo, da The Legend of Zelda Link’s Awakening a Super Mario Land.

