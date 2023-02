The Legend of Zelda Tears of The Kingdom: il nuovo trailer è online

Attenzione… abbiamo finalmente un po’ di gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom! Nintendo ha rilasciato un nuovo trailer durante il Direct di oggi.

Abbiamo visto Link correre su rotaie in stile Tony Hawk’s Pro Skater, cavalcare una mongolfiera, tuffarsi dall’alto e altro ancora, ma l’ambiente sembrava molto simile a quello di The Breath of the Wild! Di certo i più esperti avranno trovato piccole differenze nel mondo di gioco, come nuove strutture e nemici, oltre che a vaste pianure decorate con simboli di rocce.

Nintendo ha mostrato inoltre nuove armi che potremmo utilizzare nel gioco, come spadoni e martelli che mandano un proiettile diretto al nemico, nuove frecce che risplendono dell’energia verde che Link sembra emanare dal suo braccio sinistro.

Il trailer mostra inoltre piccoli momenti della trama del gioco , che questa volta sembra essere più curata ed intricata rispetto al titolo originale, nel quale era stata messa in secondo piano per favorire lo sviluppo dell’ Hyrule che tutti abbiamo imparato ad amare.

L’azienda nipponica ha inoltre mostrato la data di uscita dell’attesissimo titolo, il 5 maggio 2023, con i preordini già aperti al pubblico da oggi. Saranno inoltre acquistabili delle nuove figure Amiibo dedicate al gioco.

