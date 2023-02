Mario Kart 8 Deluxe: un nuovo personaggio e circuito in arrivo nel prossimo DLC

Oggi al Nintendo Direct è stato annunciato il nuovo Pacchetto 4 del Pass percorsi aggiuntivi per Mario Kart 8 Deluxe con all’interno la nuova e bellissima pista chiamata Isola di Yoshi ed un nuovo personaggio, Strutzi, che fece la sua comparsa per la prima volta in Mario Kart Double Dash.

Il pacchetto 4 di Mario Kart 8 Deluxe farà il suo debutto su Nintendo Switch questa primavera ed i restanti pacchetti saranno disponibili entro la fine del 2023. Nintendo ci ha anche mostrato il nuovo trailer di The Legend Of Zelda Tears of The Kingdom.