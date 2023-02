Call of Duty: pubblicata la roadmap della Stagione 2 per Warzone 2.0 e Modern Warfare II

La nuova Stagione per Call of Duty Modern Warfare II e Call of Duty Warzone 2.0 arriverà il 15 febbraio su tutte le piattaforme in cui entrambi i titoli sono disponibili. Warzone 2.0 riceverà una nuova mappa ma anche la tanto attesa modalità Ranked su Modern Warfare II. Scoprite con noi in modo dettagliato cosa ci attenderà nella nuova Season 2.

Ecco una panoramica delle novità per Warzone 2.0

• La modalità Resurgence ritorna con una nuova mappa per Warzone. Ashika Island accoglie tutti i guerrieri disposti a combattere per l’onore e la gloria, così come coloro che hanno un occhio allenato per i segreti nascosti in bella vista.

• Un nuovo contratto, un evento pubblico e tanto altro. Dirotta un veicolo rubato dalle forze della Shadow Company, entra nelle stazioni di uplink e cerca di scoprire tutti i segreti che quest’isola potrebbe nascondere.

• DMZ arriva sull’isola di Ashika. La lotta per il potere continua in una nuova Exclusion Zone con molte nuove minacce da affrontare d un reset per tutti gli Operatori, che avranno l’opportunità di guadagnare nuove ricompense permanenti e Contrabbando.

Arriva una nuova mappa a tema giapponese chiamata Ashika Island che è circa il 30% più grande delle precedenti mappe. La nuova mappa è stata sviluppata da High Moon Studios e farà da sfondo ad un villaggio secolare attualmente sotto assedio da parte delle forze della Shadow Company. I giocatori potranno esplorare un antico relitto e delle rovine fino ad arrivare ad appartamenti moderni ed un centro città ma anche ad un vasto beach club, un porto, una fattoria biologica ed il castello fortificato in cima all’intera isola. Ci si potrà muovere sui tetti ed anche su una rete di percorsi d’acqua sotterranei. Ci sarà anche il ritorno della modalità Resurgence con questa nuova mappa. Su Ashika gli operatori, una volta abbattuti, faranno cadere una piastrina che una volta raccolta farà guadagnare del denaro. Sarà disponibile un nuovo contratto, Search and Seizure, dove bisognerà rubare un veicolo dalla Shadow Company insieme ad un nuovo evento pubblico chiamato Data Heist.

Questa è invece la panoramica delle nuove aggiunte su Modern Warfare II

• Dimostra le tue abilità nella Modalità Classificata (Ranked Play). Basata sulle iterazioni precedenti, questa modalità offrirà molti premi agli Operatori migliori

• Due nuove mappe principali (Core Map) e due mappe battaglia (Battle Map). I campi di battaglia di Al Mazrah e della Spagna saranno pronti per le infiltrazioni multigiocatore al lancio della nuova Stagione.

• Arriveranno una mezza dozzina di nuove modalità. Infected, Gun Game e Grind saranno disponibili al lancio mentre Drop Zone, One in the Chamber e All or Nothing arriveranno durante questa stagione.

Ci saranno quattro nuove mappe in questa stagione, le due Core Map saranno Dome ambientata sul punto più alto di Al Mazrah e Valderas Museum. Mentre le due Battle Map sono Zaya Observatory ed Al Malik International.

Infine ecco una panoramica generale di tutto ciò che sarà aggiunto con la nuova stagione.

• Path of the Ronin Season Challenges. Completa le sfide in Warzone 2.0 o Modern Warfare II per ottenere ricompense, inclusa una nuova arma.

• Ronin Returns with an Arsenal. Sconfiggi i tuoi avversari come un vero guerriero con questo nuovo operatore e cinque nuove armi durante la stagione, tre delle quali sono disponibili gratuitamente nel Battle Pass.

• Un nuovo veicolo acquatico. Affronta frenetici combattimenti acquatici utilizzando il nuovo veicolo acquatico.

Per maggiori informazioni vi invitiamo al leggere il post sul blog ufficiale dedicato alla Season 2. Vi ricordiamo che la Stagione 2 arriverà il 15 febbraio sulle piattaforme Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.