Sea of Stars arriva il 29 agosto, demo disponibile su Nintendo Switch

Sea of Stars, l’attesissimo gioco di ruolo a turni di Sabotage Studio, uscirà il 29 agosto. Durante l’ultimo Nintendo Direct è stato rivelato un nuovo trailer, che mostra l’estetica retrò e la musica del compositore Yasunori Mitsuda. Inoltre, è finalmente disponibile anche una demo per Nintendo Switch.

Sea of Stars non ha incontri casuali o crafting. Anche il passaggio dalla navigazione al combattimento è senza soluzione di continuità. Il combattimento a turni inoltre non ha barre temporali, consentendo ai giocatori di prendere le proprie decisioni senza alcuna pressione. Ci sono sei personaggi giocabili, ciascuno con quattro incantesimi/abilità che possono essere combinati con altri. Ognuno ha uno o due diversi tipi di danno con AoE e attacchi multi-colpo forniti da abilità e incantesimi. Potete fare affidamento sugli incantesimi per infliggere grossi danni, MP viene rigenerato con attacchi fisici. I Lock sono una meccanica interessante per gli incantesimi e le abilità dei nemici. Quando vengono sbloccati sulla barra visualizzata, l’incantesimo/l’abilità viene indebolita. Sbloccandoli tutti potete annullare l’attacco.

I punti combo vengono guadagnati anche con attacchi successivi. I Combo Points vengono persi alla fine di una battaglia e vale la pena usarli ogni volta che se ne presenta l’opportunità (e non costano MP). Ci sono anche colpi a tempo in cui premere il pulsante di azione al momento giusto ridurrà il danno subito o aumenterà il danno inflitto.

Sea of Stars sarà disponibile dal 29 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.