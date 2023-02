WBSC eBASEBALL POWER PROS: disponibile da oggi su Nintendo e Playstation

WBSC eBASEBALL POWER PROS è da oggi disponibile su Nintendo Switch e Playstation 4 unicamente in forma digitale e sarà dunque scaricabile dagli store Nintendo eShop e Playstation Store al prezzo di 0,99€. Qui il sito ufficiale del titolo per maggiori informazioni.

Di seguito una breve panoramica del titolo.

Il gioco di baseball ufficiale della World Baseball Softball Confederation (WBSC) è disponibile da oggi, in oltre 60 Paesi, su Nintendo eShop e PlayStation™ Store. KONAMI e la WBSC hanno collaborato per offrire nuovi, divertenti ed emozionanti modi di vivere il baseball, con un occhio di riguardo per il mondo eSport e con l’obiettivo di espandere l’amore per questo sport a milioni di fan – con eventi futuri che saranno presto annunciati.

Crea la tua squadra con oltre 300 personaggi selezionabili

Ci saranno oltre 300 personaggi tra cui scegliere ed i giocatori potranno formare la propria squadra di battitori, ricevitori e lanciatori per competere in partite online contro avversari provenienti da tutto il mondo. Ingaggia e abbina giocatori diversi dalle statistiche uniche per trovare la formazione e formula vincente.

Una volta che il giocatore avrà creato il suo team, potrà mettere alla prova le sue abilità contro giocatori di tutto il mondo. Si potrà gareggiate con gli amici o sfidare rivali provenienti da tutto il mondo in competizioni online come la Modalità Campionato.

Se siete intenzionati all’acquisto vi rimandiamo al titolo sul Playstation Store ed il Nintendo eShop. Qui sotto trovate il trailer di lancio di WBSC eBASEBALL POWER PROS disponibile da oggi. Ed ecco cosa è stato mostrato al Nintendo Direct se ve lo siete perso!