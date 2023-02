Etrian Odyssey Origins Collection arriva il 1 giugno su Nintendo Switch e PC

La serie Etrian Odyssey di Atlus sta tornando con Etrian Odyssey Origins Collection. Il gioco sarà disponibile dal 1 giugno per Nintendo Switch e PC tramite Steam, la raccolta include remaster in HD per Etrian Odyssey, Etrian Odyssey 2 ed Etrian Odyssey 3. Ogni titolo è disponibile anche per l’acquisto separatamente.

Etrian Odyssey è una serie di giochi di ruolo di dungeon misteriosi, con i giocatori che assemblano un gruppo di varie classi ed esplorano i dungeon. La svolta è che l’area è completamente sconosciuta, quindi dovrete mapparla in stile vecchia scuola. Sconfiggete i nemici in combattimenti a turni, vendi i materiali, ottienete equipaggiamento migliore ed esplorate. In termini di nuove funzionalità,il gioco include il supporto touchscreen su Nintendo Switch per la mappatura delle mappe (il mouse viene utilizzato su PC per questo scopo, insieme all’esplorazione generale e alla navigazione nei menu). La colonna sonora è rimasterizzata e ci sono opzioni per scegliere la difficoltà e più slot di salvataggio. Di seguito una panoramica tramite la pagina Nintendo:

Esplorate gli inizi del franchise con la rimasterizzazione di tre avventure senza tempo che ti catapulteranno in un viaggio ricco di scoperte. Percorrete luoghi misteriosi, mappa le zone che vi circondano e adattate la composizione del vostro gruppo per superare ogni ostacolo. Prendete il comando di una gilda di avventurieri e partite alla ricerca dei segreti e dei tesori che si celano nelle vaste profondità del Labirinto. Attraversate le varie aree e mappate l’ambiente che vi circonda mentre affrontate orde di nemici in combattimenti a turni. Tornate in città per riposare, vendere materiali e acquistare equipaggiamenti. Modificate il vostro gruppo di eroi scegliendo quelli più adatti alla prossima missione.

Etrian Odyssey Origins Collection sarà disponibile dal 1 giugno su Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.