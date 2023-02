Activision Blizzard: l’accordo con Microsoft potrebbe danneggiare i giocatori, afferma la CMA

A seguito di recenti rapporti, la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha concluso la sua indagine di cinque mesi sulla proposta di acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard da parte di Microsoft e ha pubblicato i suoi risultati provvisori. Nelle sue conclusioni, l’ente scrive che Microsoft potrebbe potenzialmente ottenere un vantaggio ingiusto con l’aggiunta della proprietà di Activision Blizzard epotenzialmente danneggiare i giocatori e portare a prezzi più alti, meno scelte o meno innovazione. Di seguito la dichiarazione:

La CMA ha ritenuto provvisoriamente che l’acquisto di uno dei più importanti editori di giochi al mondo rafforzerebbe questa posizione di forza e ridurrebbe sostanzialmente la concorrenza che Microsoft dovrebbe altrimenti affrontare nel mercato del cloud gaming nel Regno Unito. Ciò potrebbe alterare il futuro dei giochi, danneggiando potenzialmente i giocatori del Regno Unito, in particolare quelli che non possono permettersi o non vogliono acquistare una costosa console di gioco o un PC da gioco. La CMA ha ritenuto provvisoriamente che indebolire la concorrenza limitando l’accesso di altre piattaforme ai giochi di Activision potrebbe ridurre sostanzialmente la concorrenza tra Xbox e PlayStation nel Regno Unito, danneggiando a sua volta i giocatori del Regno Unito. Xbox e PlayStation competono a stretto contatto tra loro al momento e l’accesso ai contenuti più importanti, come CoD , è una parte importante di quella competizione. Ridurre questa concorrenza tra Microsoft e Sony potrebbe portare tutti i giocatori a vedere prezzi più alti, gamma ridotta, qualità inferiore e un servizio peggiore nelle console di gioco nel tempo.

La CMA afferma che ora accetterà le risposte ai suoi risultati provvisori dalle parti interessate fino al 1 marzo e le risposte ai suddetti possibili rimedi fino al 22 febbraio, prima di pubblicare un rapporto finale il 26 aprile.

