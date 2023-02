The Legend of Zelda Tears of The Kingdom: svelata la Collector’s Edition, Nintendo risponde alle critiche sul prezzo

Dopo le diverse lamentele dei fan per l’aumento del prezzo di ben 10$ per l’Edizione Standard di The Legend of Zelda Tears of The Kingdom Nintendo ha risposto alle critiche dopo che i ragazzi Game Informer hanno chiesto delucidazioni in merito all’accaduto. Vi ricordiamo anche come ieri mattina il prezzo sia apparso per sbaglio sul Nintendo eShop e mostrava, appunto, i 70$ confermati ieri sera al Direct.

Sul perché il sequel di The Legend of Zelda Breath of The Wild sia aumentato di prezzo fino a toccare i 70$ la compagnia ha semplicemente risposto: “Determiniamo il prezzo al dettaglio suggerito per qualsiasi prodotto Nintendo caso per caso.” I ragazzi di GI hanno anche chiesto se questo sarà un trend per i nuovi titoli first-party della casa nipponica ma la Big N ha risposto: “No. Determiniamo caso per caso il prezzo al dettaglio suggerito per qualsiasi prodotto Nintendo.” Nessuno dei titoli finora rilasciati da Nintendo è mai costato così tanto e la notizia ha preso molti fan alla sprovvista criticando il costo elevato del nuovo titolo. In ogni caso la compagnia ha affermato che non diventerà una prassi a discapito di quanto hanno affermato altri publisher come 2K Games e Playstation quando, all’inizio della nuova generazione, hanno aumentato il prezzo dei loro titoli di punta. Stessa cosa è avvenuta lo scorso anno con Xbox e Ubisoft annunciando come i loro titoli tripla A costeranno 70$ d’ora in avanti.

Vi ricordiamo come ieri sera al Nintendo Direct è stata svelata anche la Collector’s Edition, che potete vedere in tutta la sua bellezza nel video qui sotto, con all’interno contenuti:

• The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (versione su scheda)

• Artbook

• SteelBook

• Poster di metallo ICONART

• Set di quattro spillette

Ancora non sappiamo nulla sul prezzo della Collector’s Edition ma nel frattempo vi lasciamo al trailer italiano ufficiale pubblicato ieri. Vi ricordiamo che The Legend of Zelda Tears of The Kingdom sarà disponibile per Nintendo Switch il 5 maggio 2023.