Ipernova Fotonica: finalmente disponibile il nuovo set di Yu-Gi-Oh!

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia la disponibilità in Europa e Oceania di Ipernova Fotonica, nuovo booster set per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI. Con questo set da 100 Carte, i vostri Deck risplenderanno grazie alle nuove carte per le strategie Fotonica ed Evocatore Galattico da Yu-Gi-Oh! ZEXAL. Aspettatevi l’inaspettato in Ipernova Fotonica, con nuove e potenti carte che trascendono dal mondo noto. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale qui. Ecco alcune delle caratteristiche principali del booster set:

Nuove opportunità strategiche offerte dalle inedite carte Fotonica ed Evocatore Galattico. Scatenate fino a tre attacchi consecutivi sui Mostri avversari sfruttando la nuovissima forma di Numero 62: Drago Fotonico Primordiale Occhi Galattici . Se siete alla ricerca di carte Fotonica ed Evocatore Galattico per aumentare le vostre sinergie, potrete trovarle in Duellanti Leggendari: Stagione 2 .

. Se siete alla ricerca di carte Fotonica ed Evocatore Galattico per aumentare le vostre sinergie, potrete trovarle in . Nuovi Mostri Nucleo Chaos! I nuovi Mostri Tuner vi aiuteranno a scatenare una temibile orda di Mostri Synchro in grado di compiere attacchi multipli, bandire Mostri e raggiungere un ATK di 4.500. Se le Evocazioni Synchro non fanno per voi, potrete provare un Mostro in anteprima mondiale le cui capacità cambiano a seconda dell’origine dei Mostri che bandirete.

Il viaggio di Visas Starfrost continua! Nuove carte per completare le strategie Spaventartiglio Kashtira, Perlegia Tiaracrimalamenti e Kashtira da Forza Dimensionale, Potere degli Elementi ed Esplosione Alaoscura.

Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è il gioco di carte collezionabili n. 1 al mondo con oltre 25 miliardi di carte vendute; è un gioco di strategia, in cui i giocatori creano singoli mazzi di carte raccolte da Structure Deck e Booster Pack. Due giocatori si impegnano in un Duello usando carte che rappresentano potenti Mostri, Magie e Trappole.

Il booster set Ipernova Fotonica contiene 100 nuove carte: 50 Carte Comuni, 26 Carte Super Rare, 14 Carte Ultra Rare, 10 Carte Rare Segrete. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.