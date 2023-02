Master Detective Archives RAIN CODE: annunciata la data d’uscita

Master Detective Archives RAIN CODE arriverà su Nintendo Switch il 30 giugno in tutto il mondo, questo quanto annunciato ieri sera al Nintendo Direct dai publisher Spike Chunsoft e gli sviluppatori Kyo Games. Qui trovate la pagina ufficiale sul Nintendo eShop del titolo.

Ecco una breve descrizione di Master Detective Archives RAIN CODE

Indaga sui casi insieme ai Master Detective

Yuma e Shinigami collaborano con i Master Detective dell’Organizzazione Mondiale dei Detective, un gruppo specializzato nel risolvere casi. Ogni Master Detective possiede un’abilità soprannaturale nota come Forte Forense. Grazie a queste abilità, sono in grado di acquisire informazioni e indizi che una persona comune non riuscirebbe a trovare. Assumi sembianze e voce di un’altra persona con il Camuffamento. Rileva battiti cardiaci e sussurri con il Talento Uditivo. Osserva le scene del crimine passate con la Retroconoscenza. Queste abilità possono essere condivise con Yuma quando si verificano le giuste condizioni. Usale per avvicinarti alla soluzione del caso.

Amaterasu Corporation

L’Amaterasu Corporation è la mega-società che controlla Kanai Ward. Per loro, l’Organizzazione Mondiale dei Detective è un nemico. Essendo strettamente legati ai casi irrisolti, usano la loro vasta influenza per inventare i fatti o nasconderli quando sono sconvenienti, e per creare ostacoli per impedire che la verità venga rivelata.

Una nuova esperienza investigativa: Il Labirinto dei Misteri

Avanzando nelle indagini, si creerà un regno che ti condurrà alla verità, il Labirinto dei Misteri. Al suo interno, dovrai superare vari inganni e trappole. Raggiungi il cuore del caso avanzando in questo labirinto in continuo mutamento. I Fantasmi del Mistero cercheranno di ostacolarti nella risoluzione del caso. Schiva le loro affermazioni e colpisci le contraddizioni con la Lama Soluzione!

Qui trovate tutti gli annunci e le informazioni del Nintendo Direct di ieri sera. Vi ricordiamo che Master Detective Archives RAIN CODE arriverà su Nintendo Switch il 30 giugno, nel frattempo vi lasciamo al nuovo trailer gameplay.