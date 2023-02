Project Zero Mask of The Lunar Eclipse: pubblicato un nuovo trailer

Mancano poco tempo all’uscita mondiale di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse e Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo trailer per il titolo di avventura e horror. Ricordiamo che la Premium Box Edition che verrà lanciato il 9 marzo 2023.

Il gioco rimasterizzato presenta una modalità foto completamente nuova, insieme a costumi nuovi e modificati e grafica migliorata, inclusa la resa migliorata di ombre e luci, offrendo un’esperienza più coinvolgente e spaventosa. Inoltre, i filmati in-game e i modelli dei personaggi sono stati rispolverati per offrire una storia che risplende, sia dal punto di vista narrativo che estetico, mentre le tre ragazze rimanenti tentano di riscoprire il loro passato prima di diventare vittime ancora una volta. Di seguito una panoramica del titolo:

Mentre le ragazze esplorano i palazzi in stile occidentale e gli ospedali abbandonati dell’isola di Rōgetsu, si affidano alla luce della luna e a una debole torcia elettrica per cercare indizi. La storia procede scoprendo cimeli come vecchi articoli di giornale e appunti che aiutano le ragazze a svelare il passato segreto dell’isola. Durante l’esplorazione, le ragazze dovranno affrontare una serie di spiriti. Dovranno usare un classico del franchise di Fatal Frame, la Camera Obscura, per respingere i fantasmi vendicativi, sigillando il loro potere fotografandoli. Nel corso del gioco, le ragazze dovranno dotarsi di obiettivi più potenti e cambiare pellicole diverse per catturare gli spiriti più potenti, usando anche la fotocamera per catturare “cose che non si vedono” per aiutarle a trovare le prove di cui hanno bisogno per ricordare il loro passato tormentato.