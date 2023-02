The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: la paravela sarà personalizzabile, nuovo amiibo svelato

A quanto pare nel nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà possibile personalizzare la paravela sbloccando nuovi aspetti sia grazie agli amiibo che grazie ad uno shop all’interno del titolo che ci permetterà di cambiare il tessuto della nostra paravela. Questo è quanto affermato dagli sviluppatori tramite un tweet visibile qui sotto.

Gli sviluppatori nel tweet dell’account ufficiale @ZeldaOfficialJP affermano che: “Se tocchi un amiibo in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, potresti ottenere materiali e armi, oltre a uno speciale tessuto per la paravela a seconda del personaggio che hai toccato. In un certo negozio, puoi cambiare il tessuto della paravela.” Nello screenshot si può vedere come scannerizzando l’amiibo di Majora’s Mask il gioco sbloccherà un desogn che sembra proprio la famosa maschera sulla paravela. Invece utilizzando l’amiibo di Twilight Princess dove Link è sul cavallo insieme agli altri amiibo di Zelda e Loftwing o il nuovo amiibo di Tears of the Kingdom di Link si sbloccheranno design dedicati alla paravela basati su quei giochi specifici. Nuovi design saranno disponibili all’interno di uno shop ma informazioni aggiuntive non sono state svelate. Infine, in un altro tweet è stato svelato il nuovo amiibo dedicato al sequel di Breath of The Wild dove si può vedere Link con il suo classico outfit del precedente capitolo con l’aggiunta di un mantello insieme al suo nuovo braccio magico di cui, ancora, si sanno poche informazioni. Qui sotto potete vedere la galleria con tutti i nuovi screenshot ed il nuovo amiibo.

Vi ricordiamo che ieri sera al Nintendo Direct è stata svelata la Collector’s Edition ed il prezzo ufficiale di 69,99€ e la compagnia ha risposto alle critiche ricevute sull’aumento del prezzo di ben 10€. Per tutti gli altri annunci di ieri sera cliccate qui. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è atteso dai fan su Nintendo Switch e sarà pubblicato il 5 maggio, l’attesa è quasi conclusa!