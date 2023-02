Realme presenta la ricarica smartphone più veloce del mondo

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha presentato oggi ufficialmente in Cina il suo nuovo flagship, realme GT Neo5. Questo top di gamma sarà il primo smartphone al mondo prodotto in serie che supporta la ricarica rapida da 240W, attualmente la più alta potenza di ricarica del settore. realme GT Neo5 ha inoltre adottato un sistema di illuminazione RGB trasparente sul retro, una formula unica nel settore che rappresenta l’unione tra design e innovazione tecnologica.

Francis Wong, CEO di realme Europe, ha anche confermato che la ricarica rapida da 240W arriverà presto sul mercato globale, con il prossimo flagship di, realme GT. Con la ricarica rapida come punto di forza del prodotto, GT Neo5 porta la potenza di ricarica al massimo con i suoi 240W, la più veloce al mondo secondo lo standard USB Type-C. Con una capacità di ricarica 10 volte più veloce rispetto a 8 anni fa, con soli 30 secondi di ricarica, realme GT Neo5 supporta due ore di telefonate continue.

Inoltre, GT Neo5 è dotato di tre tecnologie di ricarica all’avanguardia nel settore: l’architettura di ricarica rapida da 240W, il primo cavo di ricarica personalizzato da 12A e il primo mini-caricatore GaN doppio da 240W al mondo.

realme GT Neo5 è dotato di una batteria a elettrodi ultrasottili da 4600 mAh 10C. È anche il primo smartphone con potenza di ricarica superiore a 200W a essere certificato da TÜV Rheinland sulla longevità della batteria. Offre oltre l’80% di capacità della batteria dopo 1600 cicli di ricarica, il doppio dello standard di mercato. La certificazione prevede anche oltre 60 livelli di protezione per garantire un sistema di ricarica completamente sicuro.

Per continuare a leggere altre tech news, potete cliccare qui!