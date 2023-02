Corsair: il nuovo software per la personalizzazione rgb iCUE Murals Lighting

CORSAIR azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC, oggi ha presentato iCUE Murals Lighting, un rivoluzionario software per la creazione di effetti di illuminazione incredibilmente immersivi gestito direttamente tramite CORSAIR iCUE. Questa potente funzionalità consente di usare immagini, video e persino effetti visivi a schermo per creare incredibili e fantasiosi scenari di luce. Con Murals, il vostro computer e l’intera stanza prenderanno vita grazie ad una stupefacente gestione personalizzata degli effetti RGB.

Murals Lighting è uno strumento intuitivo ed interattivo che consente a ciascuno di creare tramite il software iCUE effetti di illuminazione RGB personalizzati senza precedenti. Carica qualsiasi immagine, GIF o video su Murals, quindi posiziona i tuoi dispositivi RGB in diverse zone dello schermo per creare sorprendenti effetti visivi per tutti i tuoi accessori. La piattaforma è semplice, facile da usare ed incredibilmente divertente, e consente alla tua intera postazione gaming ed alle luci ambientali circostanti di trasformarsi e prendere vita ad ogni nuovo effetto.

Murals è compatibile praticamente con qualsiasi formato file per immagini statiche o animate, così da consentirvi di scegliere tra i vostri video o le vostre immagini preferite e persino combinare l’illuminazione RGB con gli effetti in gioco in tempo reale, creando combinazioni assolutamente uniche. Con Murals potrete scatenare tutta la vostra creatività, scegliendo ed esempio di applicare un’animazione di pixel art a tutti i componenti, periferiche e luci ambientali compatibili, oppure qualsiasi altro effetto, animazione o visualizzazione audio che desideriate. Non ponetevi quindi limiti alla vostra immaginazione.

Murals Lighting vi permette di estendere lo spettacolo di luci RGB oltre il vostro PC, riempiendo l’ intera stanza con vivaci effetti multicolore. Grazie alla partnership con ecosistemi di illuminazione smart, come Philips Hue e Nanoleaf, è possibile controllare l’illuminazione di pannelli luminosi per pareti, lampadine smart e molti altri accessori direttamente tramite il software iCUE e, se usati in combinazione con Murals, il tuo sistema, l’illuminazione ambientale e le pareti brilleranno in un paesaggio multidimensionale di luci, colori ed effetti.

