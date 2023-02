NVIDIA porta Baldur’s Gate 3 sul cloud

In occasione di questo nuovo GFN Thursday, NVIDIA festeggia con l’arrivo di Baldur’s Gate 3ora disponibile in streaming su GeForce NOW.

Gli utenti possono tornare nei Reami Dimenticati in questo videogioco di ruolo di nuova generazione ideato da Larian Studios, ambientato nel mondo di Dungeons and Dragons e pieno di personaggi dinamici, mostri pericolosi e nemici molto potenti. Sia che giochino da soli o con altri compagni, i membri possono giocare in streaming a Baldur’s Gate 3 su PC e Mac poco potenti, o in movimento attraverso i loro dispositivi mobili.

Coloro che salgono di livello scegliendo l’abbonamento Ultimate possono trasmettere l’attesissimo titolo e molto altro ancora da un potente impianto di gioco RTX 4080 nel cloud, fino a 4K 120 fps su PC e Mac, e persino a risoluzioni ultrawide. Come abbiamo già parlato in questo articolo, NVIDIA ha recentemente portato la potenza delle sue nuove GPU della serie 40 nel suo servizio di cloud, dando la possibilità a chiunque di giocare titoli next gen su qualsiasi dispositivo. Con questo GFN Tuesday l’azienda ha annunciato l’arrivo di uno dei giochi di ruolo più prestigiosi del genere: Baldur’s Gate 3

La festa continua con i festeggiamenti per il terzo anniversario di GeForce NOW, con i premi di Dying Light 2 ora disponibili per i membri che possono richiederli attraverso il portale GeForce NOW Rewards.

Date un’occhiata all’elenco dei giochi che si aggiungono alla libreria di GeForce NOW questa settimana:

Recipe for Disaster

Baldur’s Gate 3

Inside the Backrooms

