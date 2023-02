Apple sembra pronta a rilasciare la sua rinnovata architettura Home in iOS 16.4

Un’architettura aggiornata per il sistema Home di Apple per la casa intelligente, che potenzialmente renderebbe più veloci e affidabili le reti piene di dispositivi, tornerà presto su iOS dopo un lancio fallito alla fine dello scorso anno.

Inizialmente, Apple ha introdotto un aggiornamento dell’app Home in iOS 16.2 che, separato dal sistema operativo stesso, offriva “migliori prestazioni e affidabilità degli accessori di casa”. L’aggiornamento richiedeva che ogni singolo dispositivo Apple collegato alla casa – iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, HomePod e Apple TV – si aggiornasse all’ultima versione del sistema operativo o non avesse accesso. Molte persone che hanno cliccato su tutte le icone delle impostazioni e hanno atteso i riavvii si sono ritrovate con dispositivi non reattivi, risposte lente ai comandi e ai cambi di scena e dispositivi bloccati nella fase di “Configurazione“.

In seguito Apple ha ritirato l’aggiornamento dell’architettura di Home dalla versione 16.2, ha fornito ai proprietari di Home consigli su come riprendere il controllo della propria Home e ha riferito che i problemi sono stati aggiunti a un elenco interno di problemi hardware e software importanti, riscontrati dall’azienda , Apple Store e fornitori di servizi autorizzati. Il rinnovamento visivo apportato all’app Home era ancora in atto, fornendo un accesso più semplice a più dispositivi e stanze dalla schermata iniziale e aggiungendo widget alla schermata di blocco. Ma coloro che non hanno deciso di effettuare l’aggiornamento (e di completarlo) sono stati frenati. Apple ha indicato l’opzione “Aggiornamento alla nuova architettura Home” come “temporaneamente rimossa“, ma ha fatto notare che “tornerà presto“.

“Presto” sembra essere dietro l’angolo. MacRumors sostiene di aver confermato che l’aggiornamento dell’architettura Home tornerà in iOS 16.4, la cui beta potrebbe arrivare già questa settimana.

