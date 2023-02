Marvel Snap: disponibili nuovi bilanciamenti per Zabu e Silver Surfer

Sono arrivati i bilanciamenti a due carte in Marvel Snap, il card game su PC e dispositivi mobile di Second Dinner con i personaggi dell’universo Marvel: si tratta di Zabu e Silver Surfer, le due precedenti carte dei due precedenti pass.

Sul sito ufficiale del gioco, il game designer Glenn Jones spiega i motivi delle modifiche a queste due carte.

Zabu

La performance della carta Zabu a livello individuale è stata forte, ma non sorprendente. Per la maggior parte del mese di gennaio non è entrato nella nostra Top 5 delle carte, che di solito è il luogo in cui si trovano i problemi. Il dominio di Zabu è diventato evidente solo valutando i suoi cluster, che sono dati che richiedono più tempo per emergere. A metà gennaio abbiamo visto tre mazzi Zabu distinti guadagnare terreno vicino alla vetta delle nostre classifiche su winrate, guadagno di cubi e popolarità. A quel punto abbiamo capito che sarebbe stato necessario un cambiamento, ma la patch successiva era già stata bloccata, il che ci porta a oggi.

PRIMA – 3/2 – Effetto Continuo: Le tue carte a 4 costi costano 2 in meno. (minimo 1)

->

DOPO – 2/2 – Effetto Continuo: Le tue carte a 4 costi costano 1 in meno. (minimo 1)

Spostare la riduzione del costo di Zabu da 2 a 1 riduce la potenziale riduzione di Energia del gatto, rendendo più difficile nascondere quantità di potere vincenti fino al turno 6 o svuotare la mano per Dracula. Inoltre, interrompe la combo Uomo Ragno/Absorbing Man, che era più forte di quanto avremmo voluto. Scendendo a 2 di costo si spera di recuperare abbastanza tempo per mantenere il divertimento di costruire attorno a varie carte a costo 4. Ci aspettiamo che i mazzi Zabu abbiano un aspetto un po’ diverso, ma che siano comunque competitivi.

Silver Surfer

Il cambiamento di Silver Surfer è stranamente legato a quello di Zabu. È stata una carta Top 5 in un mazzo Top 5 fin dall’uscita, ma si è stabilizzata e ha guadagnato cubi più lentamente una volta che i giocatori si sono adattati … fino a Zabu. Durante le Terre Selvagge, “Sera Surfer” era un eroe improbabile e il miglior mazzo in assoluto. Tuttavia, aveva anche matchup positivi contro oltre il 75% del campo, il che significava che rischiava di diventare troppo dominante una volta adattato Zabu.

PRIMA – 3/0 – Alla Scoperta: Dai alle tue altre carte a 3 costi +3 Potenza.

->

DOPO – 3/2 – Alla Scoperta: Dà alle altre carte a 3 costi +2 potere.

Questo cambiamento ha lo scopo di mantenere la maggior parte dei mazzi Surfer validi, solo più deboli. In particolare, siamo felici di portare il potere su Surfer stesso, perché rende più interessante per entrambi i giocatori capire dove verrà giocato e ci permette di perfezionare la sua forza. Questi vantaggi, purtroppo, vanno a scapito di alcuni fantastici mazzi Mister Negative che ci siamo divertiti a vedere.

Ricordiamo che al momento in Marvel Snap si sta giocando la stagione Nel Regno Quantico.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale sui due bilanciamenti.

The first balance changes of Into the Quantum Realm have materialized!

(New) Zabu – 2/2 card – Ongoing: Your 4-Cost cards cost 1 less (minimum 1)

(New) Silver Surfer – 3/2 – On Reveal: Give your other 3-Cost cards +2 Power

For more info see our in-game blog on the news tab!

— MARVEL SNAP (@MARVELSNAP) February 8, 2023