Guilty Gear Strive: rinviata l’uscita del prossimo personaggio e dello stage

Arc System Works ha annunciato un rinvio per il prossimo personaggio via DLC di Guilty Gear Strive. Originariamente previsto per marzo, ora uscirà ad inizio di aprile. Anche l’Additional Stage #3 è stato posticipato allo stesso periodo “per garantire la migliore qualità possibile”.

Entrambi fanno parte del Season Pass 2, che ha aggiunto Bridget e Sin Kiske come personaggi giocabili. Sebbene lo sviluppatore non abbia confermato l’identità del terzo personaggio, ha fatto riferimento a Delilah, la sorella di Bedman presente nel DLC “Another Story”. Scopriremo chi sarà quando verranno condivisi ulteriori dettagli

Guilty Gear Strive è attualmente disponibile per PS4, PS5 e PC. In primavera arriverà su Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite il Microsoft Store e sarà lanciato anche su Game Pass. Dal 3 al 6 febbraio si è tenuta una open beta per il cross-play tra tutte le piattaforme, che ha permesso di provare tutti i personaggi e le modalità (a parte la modalità Storia).

Qui sotto potete leggere il tweet di Arc System Works riguardo il rinvio del prossimo personaggio di Guilty Gear Strive.

Important Notice:

The release of Additional Character #8 and Additional Stage #3, originally planned for March, will be delayed to early April in order to provide the best quality possible.

We apologize to everyone looking forward to the release. Thank you for your understanding. pic.twitter.com/YeO3oqyCLF

— ArcSystemWorks (@ArcSystemWorksU) February 9, 2023