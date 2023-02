Two Point Campus: gratis per San Valentino

SEGA e Two Point Studios hanno reso disponibile gratuitamente Two Point Campus su Steam, in occasione di San Valentino, da oggi fino a lunedì 13 febbraio.

Qui sotto potete leggere i dettagli tramite il comunicato, con anche screenshot, e un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia:

“Il college è notoriamente uno dei posti migliori dove ricevere un’adeguata formazione… soprattutto una formazione amorosa. Per tutti i cuori solitari lì fuori c’è una buona notizia: Cupido sta per scoccare le sue frecce d’amore su Two Point Campus a febbraio e con lui arriverà una faretra ricca di oggetti e una nuovissima modalità sfida. Se non hai ancora cominciato la tua storia d’amore con Two Point Campus, puoi giocarci gratuitamente su Steam da oggi fino a lunedì 13 febbraio.

Per questo San Valentino abbiamo deciso di diffondere l’amore con una nuova collezione di oggetti e decorazioni da sogno. Ci sono palloncini per illuminare ogni stanza, un nuovo vaso in cui riporre le confessioni d’amore, un comodo piumone per due e il sempre affascinante tunnel dell’amore per sbaciucchiarsi. E soprattutto, Cupido in persona visiterà il tuo campus e, se rimarrà impressionato, lascerà alcune delle sue “bombe d’amore” che faranno scatenare i tuoi studenti in una frenesia romantica. Gli effetti potrebbero essere piccanti.

Anche se non trascorrerai San Valentino con Two Point Campus, tutti gli oggetti e la modalità sfida saranno disponibili anche dopo l’evento.”

Ricordiamo che il titolo in questione è un gestionale universitario che chiede ai giocatori di costruire e gestire il campus dei loro sogni. Dalla progettazione di dormitori fantastici fino alla creazione di strade e giardini, i giocatori hanno la totale libertà di rendere unici i propri campus grazie a strumenti unici e semplici per dare vita al loro capolavoro di didattica e formazione.

Two Point Campus è attualmente al 30% di sconto su tutte le piattaforme (PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch). Per maggiori informazioni sul gioco potete visitare il sito ufficiale. Qui sotto il trailer sull’evento a tema San Valentino.