Microsoft: gli analisti vedono l’avvertimento dell’untitrust UK come un segno che l’accordo con Activision Blizzard è vicino all’essere approvato

Le conclusioni provvisorie dell’autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) sulla proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sarebbero un segnale che l’accordo è prossimo all’approvazione.

Questo secondo gli analisti di Wedbush Securities Nick McKay e Michael Pachter, che in una nota suggeriscono che l’avvertimento antitrust dell’autorità di vigilanza è “un segnale che il Regno Unito sa di avere un argomento legale perdente”.

A seguito di un’indagine durata cinque mesi, mercoledì la CMA ha dichiarato di aver constatato in via provvisoria che l’accordo da 69 miliardi di dollari potrebbe ridurre la concorrenza e “comportare prezzi più elevati, meno scelta o meno innovazione per i giocatori del Regno Unito”.

L’autorità di regolamentazione ha delineato diversi potenziali rimedi strutturali che potrebbero contribuire a spianare la strada all’approvazione dell’accordo, tra cui una “cessione parziale di Activision Blizzard” che potrebbe vedere la vendita della parte dell’azienda che si occupa di Call of Duty o addirittura dell’intera unità aziendale di Activision.

La CMA ha dichiarato che prenderà in considerazione anche rimedi comportamentali, come l’offerta di Microsoft di rendere Call of Duty disponibile su altre piattaforme dopo la fusione, sebbene li consideri meno favorevoli di quelli strutturali, che raramente richiedono un monitoraggio e un’applicazione una volta attuati.

A dicembre, la Federal Trade Commission statunitense ha annunciato l’intenzione di intentare una causa nel tentativo di bloccare la fusione e la settimana scorsa l’UE ha inviato a Microsoft un documento di accusa in cui espone le sue obiezioni all’operazione.

Nella loro nota agli investitori, McKay e Pachter di Wedbush suggeriscono che le autorità di regolamentazione del Regno Unito, dell’UE e degli Stati Uniti sono coinvolte in una gara al rialzo.

“L’impatto politico dell’azione odierna della CMA è forse il più importante”, hanno scritto. “Leggiamo il comunicato di oggi come un segnale che il Regno Unito sa di avere un’argomentazione legale perdente. A nostro avviso, la FTC lo ha capito alla fine dello scorso anno e si è affrettata a intentare una causa per bloccare la fusione nella speranza di essere la prima a strappare concessioni a Microsoft.

“Riteniamo che la CMA sia giunta alla stessa conclusione durante la sua revisione e abbia accelerato la sua obiezione formale all’accordo e le proposte di rimedio per poter precedere la FTC e ottenere un diritto di vanto. La FTC non ha ancora proposto rimedi e la CMA, elencando rimedi strutturali onerosi, si è posizionata come ‘dragon slayer’ in questa azione”.

Gli analisti hanno dichiarato di considerare l’annuncio della CMA “come un segnale che la fusione è vicina all’approvazione” e che si aspettano che venga approvata entro la metà di maggio.

“Continuiamo a credere che Microsoft accetterà tutti i rimedi comportamentali proposti dalla CMA, tranne quello di rendere disponibili i contenuti di Activision sui servizi di cloud gaming della concorrenza. Questo punto critico potrebbe ritardare una risoluzione favorevole nel Regno Unito, ma ci aspettiamo che l’FTC e l’Unione Europea lo sfruttino per ottenere concessioni proprie”.

L’amministratore delegato di Activision Blizzard sostiene che le autorità di regolamentazione sono “confuse” su chi è in concorrenza con chi nei videogiochi.

In una dichiarazione fornita a VGC, il vicepresidente aziendale di Microsoft e vice consigliere generale Rima Alaily ha affermato che: “Siamo impegnati a offrire soluzioni efficaci e facilmente applicabili che rispondano alle preoccupazioni della CMA”.

La CMA invita le parti interessate a rispondere all’elenco dei rimedi proposti entro il 22 febbraio e a rispondere alle sue conclusioni provvisorie entro il 1° marzo. La relazione finale sull’operazione è prevista per il 26 aprile.