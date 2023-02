Tower of Fantasy celebra i suoi primi sei mesi con trailer e reward in-game

Oggi 9 febbraio, Level Infinite e Hotta Studio hanno condiviso il nuovo trailer per celebrare i primi sei mesi di Tower of Fantasy. I ricordi dei risultati ottenuti in passato, i principali boss sconfitti e tanto altro ancora sono messi in risalto nella celebration. Mentre i ricordi degli ultimi sei mesi volgono al termine, il trailer anticipa la nuova espansione di Tower of Fantasy, in cui i Wanderer esploreranno un ecosistema nuovo di zecca, lanciandosi nella loro prossima avventura nelle profondità marine.

Qui sotto potete vedere il trailer.

L’evento di celebrazione dei primi sei mesi di Tower of Fantasy offre ai giocatori ricompense in-game oltre alla possibilità di vincere una skin personalizzata votando il proprio simulacro preferito. I giocatori potranno anche iscriversi al Crowd Creation Project ufficiale e inviare le loro creazioni per vincere bonus extra.

A proposito del gioco:

Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l’umanità è sfuggita al collasso dell’ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l’azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un’emozionante esplorazione del mondo di gioco.