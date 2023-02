PlayStation Indies: novità su PixelJunk Scrappers Deluxe, Anima Well, Eternights e Pacific Drive

All’interno di una nuova parentesi dedicata ai PlayStation Indies, responsabile Shuhei Yoshida, sono stati mostrati quattro titoli: PixelJunk Scrappers, Animal Well, Eternights e Pacific Drive.

PixelJunk Monsters, particolare party game/picchiaduro della serie PixelJunk, arriverà quest’anno su PlayStation 4, PlayStation 5 Switch e PC. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto. Qui altri dettagli tramite il PlayStation Blog.

Billy Basso, unico sviluppatore di Animal Well, racconta la sua storia, attraverso le pagine del PlayStation Blog, e per l’occasione viene pubblicato un gameplay trailer del titolo a scorrimento, in cui protagonista è una pallina che nasce da un fiore e che dovrà esplorare l’ambiente circondate popolato da piante ed animali. Potete vedere il filmato qui sotto.

Amore e conflitto in un mondo post-apocalittico arriveranno quest’estate con Eternights, titolo che mixa proprio azione e appuntamenti. Nell’aggiornamento mostrato oggi, il game directore Jae Yoo, illustra l’esperienza utente del gioco e gli aggiornamenti dell’interfaccia utente. Potete leggere i dettagli sempre attraverso il PlayStation Blog. Qui sotto il nuovo trailer.

Infine, Ironwood torna con un’anteprima del gameplay di Pacific Drive, avventura in prima persona in cui la propria fidata station wagon copre un ruolo fondamentale . Il titolo arriverà durante questo 2023 (periodo non specificato) su PC e PlayStation 5. Qui sotto il gameplay trailer, qui ulteriori dettagli attraverso il PlayStation Blog, che ha coperto questa sezione PlayStation Indies.