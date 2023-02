The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Anteprima: dualità e misteri

L’ultima Nintendo Direct è stata una serie meravigliosa di opere in lavorazione che stanno aspettando soltanto di poter uscire. Iniziata con un affascinante gameplay di Pikmin 4, si è conclusa in maniera decisamente perfetta, mostrando un nuovo video del tanto atteso The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Un insieme di immagini e suoni che sono riusciti a trasmettere tanto al pubblico, regalandoci un piccolo spezzone di tutto quello che ci sarà nella nuova grande avventura di una delle saghe più importanti di casa Nintendo.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: cosa rimane del mondo

Anche se la storia nella sua completezza rimane per lo più avvolta nel mistero, il seguito di Breath of the Wild ha già confermato la presenza di una minaccia ben più terribile di Ganon. In questo meraviglioso video di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, abbiamo potuto ammirare la splendida Hyrule distrutta da una nuova calamità contro la quale, ancora una volta, il nostro impavido Link dovrà combattere. È chiaro fin dalle prime battute che parecchio tempo è trascorso dal termine del precedente capitolo. Questo grande balzo temporale ci porta all’interno di una storia di cui non possiamo prevedere minimamente gli sviluppi e quindi non ci rimane altro da fare se non contemplare il vasto mondo che fa da teatro a questa nuova avventura. Nintendo ha deciso di mostrarci tutto il fascino della nuova Hyrule. Una bellezza che ha due facce, complementari e opposte allo stesso tempo.

Se infatti da un lato rivediamo per pochi momenti le incredibili e poetiche praterie, simbolo del primo capitolo, allo stesso tempo ci ritroviamo anche in un ambiente devastato da questa nuova Calamità. Un territorio magmatico, nero, colorato dall’inquietante luna rossa di vapori e nebbia sanguigna. Questo ambiente così ostile si prefigura come la location perfetta per una trama che sembra essere molto più matura e cupa rispetto al passato, come confermato da diverse sequenze. Mostri che acquisiscono potere da una sorta di pioggia di meteoriti, esseri inquietanti contro i quali probabilmente dovremo scontrarci e colossali avversari che si parano di fronte a noi. Il tutto viene arricchito da una voce narrante doppiata in italiano, in cui il misterioso villain scatena su Hyrule le sue truppe, portandole a devastare, uccidere e distruggere tutto ciò che troveranno sul loro cammino. A fare da perfetto contraltare, la dolce voce di Zelda rompe la rudezza precedentemente ascoltata, ma stavolta neanche lei è convinta che il nostro eroe sarà in grado di superare questa prova. A noi non resta altro di sperare che per una volta, la bionda principessa si sbagli e aspettare l’uscita del gioco per poter conoscere tutta la storia di questa nuova straordinaria avventura.

Cosa ci aspetta nella nuova Hyrule

Nintendo, fin dall’annuncio di questo grande titolo, si è sempre dimostrata molto in difficoltà nel decidere cosa far trapelare al pubblico e cosa lasciare avvolto nel mistero. Stavolta, durante un evento così importante come il Nintendo Direct, la grande N ha deciso di sbilanciarsi un po’ di più su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mostrando qualcosa di ciò che saranno le dinamiche di gioco. Il territorio di Hyrule sembra infatti costellato di isole fluttuanti che aspettano soltanto di essere esplorate per mettere a nostra disposizione tutti i misteri e le ricchezze che racchiudono. Come se non fosse bastato il grande sviluppo verticale che avevamo vissuto nel precedente titolo, stavolta potremo raggiungere veramente vette inesplorate ma per fare questo non sarà più sufficiente il tanto amato aliante (in ogni caso ancora disponibile).

Stavolta Link avrà ancora un maggiore controllo sulle tecnologie, acquisendo la possibilità di poter costruire mezzi fantascientifici, come una sorta di auto per attraversare velocemente le verdi pianure di Hyrule ma anche piattaforme volanti sorrette da turbo ventole per sollevarsi in aria e raggiungere le zone più sopraelevate, tra cui anche le già citate isole. Incrementato anche il sistema di combattimento, con tante nuove armi e mosse per scontrarsi contro i nuovi avversari, più grossi, più forti e più cattivi. Ma tutto questo sarà sufficiente per sconfiggere la nuova Calamità? Da quello che abbiamo visto, forse no, visto che la voce di Zelda ci invita a donare il nostro potere a un alleato non ben identificato, ma dalle fattezze molto simili alle nostre.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: notizie note e nascoste

Diversi sono i dubbi che permangono dopo la visione di questa ricca anteprima, nonostante sia stata decisamente soddisfacente e appetitosa. Per molti, Nintendo ha voluto dirci anche qualcosa in più rispetto a quello che può essere notato a uno sguardo superficiale. I fan più accaniti si sono messi all’opera, cercando indizi nascosti. Per alcuni, ad esempio, nel cerchio verdognolo, composto da una specie di doppio uroboro, potrebbero celarsi preziose informazioni sulla trama di quello che inizia decisamente a configurarsi come un nuovo grande successo. Lo stesso si può dire per la strana traccia sonora che accompagna proprio la comparsa del logo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, una litania dalle sonorità metalliche che pare essere stata registrata al contrario. Per questo motivo alcuni fan si sono divertiti a invertire il senso di riproduzione e ad alcuni è parso di sentire una frase che potrebbe sia dire “Must kill us” (Deve ucciderci) o “Must give us you” (Deve donarti).

Dalle teorie più o meno fondate alle notizie certe. Di sicuro The Legend of Zelda Tears of the Kingdom uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 12 maggio 2023. Una notizia presa con entusiasmo dal mondo dei videogiocatori, smorzato però dal costo a cui sarà acquistabile: 70 euro. Un prezzo del genere non è assolutamente normale per la console portatile ma casa Nintendo ha rassicurato i suoi fan, dando la certezza che questo non sarà un nuovo standard, sottolineando come decideranno caso per caso. Parallelamente è stata annunciata anche la Collector’s Edition della nuova avventura di Link, che vede la presenza del gioco fisico, un artbook che delicati bozzetti e illustrazioni, un poster di metallo Iconart, quattro spillette e una custodia SteelBook. Non ci si può proprio lamentare ma solo continuare ad aspettare, sperando escano nuove informazioni sulla storia che ci attende.

PIATTAFORME: Nintendo Switch

SVILUPPATORE: Nintendo

PUBLISHER: Nintendo

DATA DI USCITA: 12 maggio 2023

