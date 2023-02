Hogwarts Legacy arriva a Milano: la nostra esperienza magica da GameStop

Due sono le cose che sono state messe a fattor comune il 9 febbraio: la passione per i videogiochi, e per il mondo magico di Harry Potter. Lo sanno bene Warner Bros. e GameStop, che hanno davvero voluto prendere due piccioni con una fava. Se il lancio ufficiale di Hogwarts Legacy è previsto per il 10 febbraio (e di cui vi ricordiamo di non perdervi la nostra recensione a questo link), quale migliore occasione per inaugurare il nuovo store GameStop in via Torino 49 a Milano proprio il giorno precedente questa importante data? Ebbene, come potevamo mancare all’inaugurazione di questo nuovo store? Vi raccontiamo dunque com’è andata la nostra esperienza, targata Warner Bros. Games e GameStop, che hanno deciso di festeggiare l’arrivo in Italia di Hogwarts Legacy con un evento a partire dalle ore 17, come vi avevamo annunciato pochi giorni fa.

Hogwarts Legacy: GameStop apre in via Torino…per magia

Lo avete capito: siamo davvero fan della saga firmata da J.K. Rowling e del mondo del maghetto più famoso della storia, e dunque non potevamo davvero farci scappare questo momento imperdibile! L’ingresso nella magia è quanto ci viene promesso solo osservando le vetrine del nuovo store di GameStop, che è pronto per accogliere i tanti fan di Harry Potter che non vedono l’ora di poter mettere le mani, con un giorno di anticipo, sul gioco più atteso dagli amanti della magia (e se volete fare due passi lungo il viale dei ricordi, come direbbero nei paesi anglosassoni, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro speciale dedicato ai vecchi titoli per console di Harry Potter). Tornando all’inagurazione di GameStop a tema Hogwarts Legacy, abbiamo osservato con attenzione la vetrina, attraverso la quale potevamo già intravvedere l’ambiente dalle luci soffuse che ci attende varcata la soglia. Lo spazio è angusto, ma ricco di gadget, decorazioni, due esperienze interattive e schermi che proiettano diverse scene simil tutorial e dimostrative di quello che ci attende durante queste esperienze “magiche”. La prima, importante esperienza è quella che ci permette di calarci letteralmente nei panni di un mago. Scegliamo una delle quattro sciarpe, rappresentanti le classiche Case di Hogwarts, e saliamo su una piattaforma rotonda. Ci viene spiegato che, quando saremo pronti, dovremo guardare lo smartphone che, accompagnato da un ring-light, si muoverà formando un semicerchio e ci inquadrerà mentre lo seguiamo e compiamo delle magie con la nostra bacchetta, oppure teniamo in mano una scopa, pronti per solcare i cieli come veri maghi. La bacchetta però potrà interagire con lo schermo dello smartphone che ci inquadra, dove viene mostrato anche il logo ufficiale di Hogwarts Legacy, e che ci restituirà la nostra immagine come dei veri maghi in un video di qualche secondo, che potremo anche scaricare.

Dal Cappello Parlante alla riproduzione LEGO di Hogwarts

La seconda esperienza è quella che ci consente di interagire con il classico, buon vecchio Cappello Parlante, ossia il cappello che all’inizio di ogni anno a Hogwarts viene indossato dai nuovi studenti per assegnare gli apprendisti maghi a una delle quattro Case. Questi dunque ci dirà a quale casa dovremmo appartenere secondo il suo giudizio, un’esperienza davvero imperdibile e indimenticabile per gli amanti della saga. Dopo questa ulteriore attività a noi riservata, abbiamo potuto osservare da vicino i vari gadget presenti nel negozio: il primo che ha subito attirato la nostra attenzione è stata la riproduzione del castello di Hogwarts realizzata in mattoncini LEGO, una vera delizia per i nostri occhi! Non è stata sicuramente l’unica sorpresa ad attenderci nel nuovo store GameStop: non sono mancati tavolini con libri e una bacchetta che roteava su se stessa, scaffali pieni di gufi di peluche e gli immancabili Funko! Pop dedicati a diversi personaggi della saga. Come dimenticare poi un altro iconico simbolo della saga, il carrello delle valigie che tutti i maghi spingono alla stazione King’s Cross, qui rappresentato nel classico momento in cui si attraversa il muro della stazione per arrivare al binario 9 3/4, l’iconico passaggio dal mondo dei Babbani a quello dei soli maghi.

La magia di Hogwarts in centro a Milano

Un ottimo lavoro dunque, quello realizzato da GameStop in collaborazione con Warner Bros. per inaugurare il nuovo store in pieno centro Milano proprio in occasione del lancio di Hogwarts Legacy. Immergersi in un luogo tanto piccolo, quanto ricco di sorprese e gadget è stato frutto di una cura evidente nella resa dell’atmosfera di questo mondo magico, ampiamente respirata in tale occasione. E poi, non sono mancati spuntini e bevande sfiziose e magiche, oltre al gadget finale per omaggiarci ulteriormente: una shopping bag in cotone targata Hogwarts Legacy contenente la riproduzione accurata e ufficiale di una bacchetta magica, minuziosamente elaborata dal suo manico alla punta. Un’esperienza, quella che abbiamo vissuto il 9 febbraio, decisamente buona, e che anzi meritava ancora più spazio e attività!