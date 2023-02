State of Play in arrivo a breve e PlayStation Showcase a giugno, rumor

Nintendo e Microsoft hanno entrambi organizzato importanti eventi nelle ultime due settimane per mostrare alcune delle loro prossime uscite per il 2023, e i fan di PlayStation stanno iniziando a chiedersi se possiamo aspettarci qualcosa di simile anche da Sony nel prossimo futuro. A quanto pare, potrebbe benissimo essere così. Parlando di recente durante il suo podcast Game Mess Decides, il giornalista Jeff Grubb ha affermato che Sony ha una presentazione dello State of Play programmata per il prossimo mese, se non prima, anche se non è ancora nota una data specifica.

Per quanto riguarda ciò che la presentazione mostrerà, Grubb afferma che i fan non dovrebbero sperare troppo in alto, dal momento che sarà un affare piuttosto di basso profilo, con la Sony che apparentemente sceglie di trattenere le sue rivelazioni e annunci più grandi per un intero PlayStation Showcase a tutti gli effetti, che è programmato per il periodo dell’E3, che probabilmente significa giugno. Con il lancio di PlayStation VR 2 alla fine di questo mese, si potrebbe presumere che Sony avrà nuovi giochi per il visore da mostrare come parte del presunto evento State of Play. Per quanto riguarda la vetrina, alcuni mesi dopo, è possibile che vedremo Marvel’s Spider-Man 2, che uscirà questo autunno, e il gioco multiplayer autonomo di Naughty Dog, The Last of Us. Sony non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale in merito ai piani per i prossimi eventi, ma seuno State of Play arriverà presto, presumibilmente, verrà annunciata nel prossimo futuro.

Restate sintonizzati nei prossimi giorni per ulteriori aggiornamenti.