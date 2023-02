Crime Boss Rockay City: disponibile il nuovo gameplay trailer Lost Candy

Il publisher 505 Games e lo sviluppatore InGame Studios hanno rilasciato in queste ore un nuovo trailer per l’imminente FPS cooperativo Crime Boss Rockay City. Il trailer, che sembrerebbe il primo episodio di una serie ben pianificata, ci fornisce un primo sguardo a quella che sarebbe una missione all’interno del gioco chiamata Candyman.

La sessione di gameplay ci mostra due giocatori che provano a trattenere un’orda di nemici che cercano di rubare questa “caramella“. Il giocatore dovrà proteggerla con ogni mezzo necessario e nel trailer sono equipaggiati con un arsenale davvero molto amplio. Purtroppo la missione finisce con un game over seguita da una cutscene dove, il cast di attori famosi che interpreta i rispettivi personaggi, discutono del fallimento. Nonostante questo trailer ci fornisca pochi dettagli sulle meccaniche del titolo vi ricordiamo che il gameplay trailer pubblicato precedentemente ci mostra più dettagli sul gameplay.

Ecco una breve descrizione del titolo via Epic Games.

Rockay City. Una metropoli fiorente e in fermento, con la sua baia sabbiosa e gli imponenti grattacieli. Ma al di là del glamour è in corso una feroce guerra territoriale…

Dopo la scomparsa del precedente boss si è liberato un posto per il nuovo Re di Rockay City – e non sarai solo a lottare per il trono. Scegli la tua squadra in base ad abilità e competenze e lanciati in pericolose missioni per ottenere soldi, il controllo del territorio e, infine, la corona.

Vi lasciamo alla visione del gameplay di Crime Boss Rockay City e vi ricordiamo che sarà disponibile a partire dal 28 marzo su PC via Epic Games Store mentre per PS5 e Xbox Series X/S ancora non è stata annunciata nessuna data d’uscita.