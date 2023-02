Call of Duty 2023: trapelate le date per gli open beta test e il periodo di lancio del nuovo titolo, rumor

C’è stata una certa confusione su ciò che riserverà il 2023 al franchise di Call of Duty. I rapporti iniziali affermavano che la serie avrebbe interrotto il suo ciclo di rilascio annuale di lunga data e saltato il 2023, anche se da allora Activision ha affermato che prevede ancora di rilasciare contenuti premium completi per la serie quest’anno.

Un rapporto pubblicato da Insider Gaming afferma che la versione premium di quest’anno sarà, dopotutto, una nuova voce autonoma completa. Insider Gaming afferma che sebbene il nuovo contenuto abbia inizialmente iniziato lo sviluppo come DLC per Modern Warfare 2, il progetto è cambiato durante lo sviluppo ed è ora impostato per essere un nuovo gioco Call of Duty. Sebbene descritto come un enorme progetto di collaborazione tra tutti gli studi Call of Duty di Activision, si afferma che Sledgehammer Games sarà lo sviluppatore principale, in linea con le precedenti fughe di notizie. Nel frattempo, il rapporto afferma anche che il nuovo gioco sarà fortemente connesso alla serie Modern Warfare, anche se al momento non è noto se si chiamerà Modern Warfare 3.

Il nuovo titolo della serie avrà il suo primo periodo beta dal 6 ottobre al 10 ottobre, che sarà disponibile solo per i giocatori PS5 e PS4. Il secondo periodo beta, che sarà disponibile anche su PC e console Xbox, andrà dal 12 ottobre al 16 ottobre. Nel frattempo, l’uscita completa del gioco su tutte le piattaforme è presumibilmente fissata per il 10 novembre, con gli utenti PlayStation che avranno accesso anticipato alla campagna. più di una settimana prima, il 2 novembre. Inutile dire che le date di rilascio nel settore dei giochi sono una cosa volubile, e anche quelle che sono state annunciate finiscono per essere cambiate. Detto questo, ottobre-novembre è il periodo che vede i lanci e le beta di Call of Duty ogni anno, quindi potrebbe benissimo finire per essere accurato.

