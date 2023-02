The Last of Us Part 3: Troy Baker tornerà a interpretare Joel?

Grazie anche al successo dell’adattamento di HBO di The Last of Us, Naughty Dog è stata sommersa da domande su un possibile sequel dell’amato survival horror. Non sappiamo se un sequel sia in sviluppo, nonostante i recenti rumor dicano di si ed uscirà persino su Playstation 6.

Troy Baker è stato intervistato durante il podcast Last of Pods, chiedendogli se in una potenziale Part 3 della saga sarebbe interessato a riprendere il ruolo di Joel. Baker ha risposto che ancora non ha idea se il progetto sia iniziato o meno ma, nel caso Naughty Dog partisse con lo sviluppo, Baker vorrebbe “assolutamente” entrare a far parte del progetto e vestire nuovamente i panni di Joel.

Queste sono le parole di Troy Baker in merito al possibile sequel: “La mia intera faccenda è questa, e la gente chiede sempre: “Ci sarà Last of Us Part 3?” Non ne ho idea. Davvero. Non sapevo che ci sarebbe stata una Parte 2. Ma se Neil ha una storia che vuole raccontare, e vuole che io ne faccia parte in qualche modo, lo sono lì sette giorni su sette e due volte la domenica. Lo seguirei assolutamente, come l’ho seguito fino alle porte dell’inferno e indietro.”

Infine, ci sono state diverse indicazioni che The Last of Us Part 3 potrebbe davvero essere nella mente creativa dei ragazzi di Naughty Dog. Il co-presidente Neil Druckmann ha recentemente affermato che lo studio sarebbe aperto a realizzare un altro sequel se ritenesse di avere la storia giusta da raccontare. Ovviamente se ci saranno novità a riguardo saremo i primi a fornirvele.

Nel frattempo vi ricordiamo che The Last of Us Part 1 è stato rinviato su PC di qualche settimana.