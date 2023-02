Sonic Origins Plus è stato valutato in Corea del Sud

Il Game Rating and Administration Committee of Korea ha valutato il non annunciato Sonic Origins Plus. La valutazione del titolo suggerisce che l’editore SEGA sta seguendo lo stesso schema di un precedente gioco della serie, Sonic Mania, che ha visto il rilascio di una versione Plus con contenuti aggiuntivi poco meno di un anno dopo il suo rilascio iniziale. Sonic Origins (trovate qui la nostra Recensione) è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store il 23 giugno 2022. Di seguito una panoramica:

Rivivete le classiche avventure di Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD nel nuovo Sonic Origins rimasterizzato. Dall’iconica Green Hill Zone all’infido Death Egg Robot, sfreccerete lungo il sentiero della memoria per contrastare i sinistri piani del dottor Robotnik in alta definizione. Questa ultima versione include nuove aree da esplorare, animazioni aggiuntive e una nuovissima modalità Anniversario.

Caratteristiche

Classico rimasterizzato : esplorate i classici di Sonic in alta risoluzione, con animazioni di apertura e chiusura completamente nuovi per ogni gioco.

: esplorate i classici di Sonic in alta risoluzione, con animazioni di apertura e chiusura completamente nuovi per ogni gioco. Nuovi contenuti speciali sbloccabili : completate varie missioni per raccogliere monete e sbloccare nuovi contenuti, sfide e fasi speciali attraverso il Museo.

: completate varie missioni per raccogliere monete e sbloccare nuovi contenuti, sfide e fasi speciali attraverso il Museo. Affrontate la modalità Classica e la nuova modalità Anniversario: correte di Spin Dash attraverso le numerose zone in modalità Classica con la risoluzione originale del gioco e vite limitate, o la nuova modalità Anniversario con vite illimitate e risoluzione a schermo intero rinnovata.

Sonic Origins è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.