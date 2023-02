Magic The Gathering: pubblicata l’ultima espansione Phyrexia Tutto Diverrà Uno

Wizards of the Coast ha pubblicato oggi Phyrexia Tutto Diverrà Uno, l’ultima espansione di Magic The Gathering, il gioco di carte collezionabili più famoso al mondo. Terzo episodio dell’arco narrativo phyrexiano diviso in quattro parti, l’espansione farà vedere ai giocatori la bellezza e l’orrore dei Phyrexiani, vestendo i panni dei villain più antichi e iconici della saga e perseguendo le loro macchinazioni per la conquista del Multiverso. Il set contiene 271 carte ed è disponibile da oggi sia per giocare online su Arena sia in formato cartaceo.

Per migliaia di anni, i Phyrexiani hanno cercato di dominare altri mondi, diffondendo il loro dono virale e trasformando ogni essere vivente in un orrore biomeccanico. Gli eroici Planeswalker sono sempre riusciti a fermare queste invasioni… fino ad ora! Il leader di Phyrexia, la Madre delle Macchine Elesh Norn, ha sviluppato un modo per infiltrarsi nell’intero Multiverso, che comprende la corruzione di alcuni dei personaggi più iconici ed eroici di Magic.

All’interno della nuova espansione tornano entrambe le linee di prodotto Jumpstart e Commander, con due mazzi Commander, uno a tema Phyrexia ed uno dedicato all’eroica resistenza contro Phyrexia, insieme a 10 nuovi temi introdotti nelle buste Jumpstart.

L’espansione si concentra fortemente sulla messa in mostra dell’orrore dei Phyrexiani e le meccaniche dell’espansione lo riflettono. Le due nuove meccaniche sono Corrotto, che premia i giocatori che hanno avversari con tre o più Segnalini veleno, e Segnalini olio, che mostrano la diffusione di Phyrexia attraverso i piani del Multiverso. La meccanica Proliferare ritorna con una forte sinergia con entrambe le nuove meccaniche dell’espansione. Infine, i Segnalini veleno fanno il loro ritorno anche attraverso la meccanica Tossico, un modo per i giocatori di eliminare i loro avversari ancora più velocemente del solito, mentre li conducono dalla parte di Phyrexia.

Per catturare l’orrore dei Phyrexiani, il set presenta illustrazioni con diversi trattamenti, tutte ispirate al body horror giapponese. 40 carte selezionate presentano illustrazioni con trattamento Ichor, mentre i 10 Planeswalker dell’espansione ricevono un trattamento manga senza bordi. Anche Elesh Norn riceve il suo trattamento artistico speciale con artwork realizzati dal mangaka giapponese Junji-Ito.

Qui sotto vi lasciamo al trailer cinematografico di Magic The Gathering dedicato all’ultima espansione Phyrexia Tutto Diverrà Uno. Vi ricordiamo anche l’ultimo deck uscito per celebrare i 30 anni della serie.